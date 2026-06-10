Оборона та тютюн: Пільги з митних платежів у травні зросли на 36% порівняно з минулим роком. ПЕРЕЛІК

До державного бюджету України в травні цього року було перераховано 68,9 млрд грн митних платежів. Водночас, при митному оформленні імпорту товарів надано пільг зі сплати митних платежів на 32,8 млрд грн.

Як повідомили в Державній митній службі, це становить 47,6% від суми надходжень до бюджету.

Порівняно з травнем минулого року обсяг наданих преференцій зріс на 8,7 млрд грн, або на 35,9%. Торік цей показник становив 24,2 млрд грн.

Митні пільги передбачають повне або часткове звільнення від митних платежів (мита, ПДВ, акцизу) при переміщенні товарів через кордон.

На що надавали пільги

Найбільшу частку в розрізі преференцій становлять:

пільги, надані при імпорті товарів оборонного призначення – 59,4% (19,5 млрд грн);

пільги на підакцизні товари (тютюн) для виробництва в Україні тютюнових виробів – 16,4% (5,4 млрд грн);

звільнення зі сплати ввізного мита в рамках виконання угод "про вільну торгівлю" – 12% (3,9 млрд грн);

пільги на товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури – 7,3% (2,4 млрд грн);

інші пільги відповідно до законодавства – 5% (1,6 млрд грн).

Загалом від початку року при митному оформленні імпорту товарів було надано 174,9 млрд грн пільг зі сплати митних платежів, що на 51,3% (59,3 млрд грн) більше за аналогічний період минулого року.

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Як повідомлялося, митні органи виявили України за січень-травень цього року виявили 4 986 порушень митних правил на суму 2 млрд грн.

Ввезення тютюну

Також стало відомо, що Державна митна служба України не фіксує випадків ввезення тютюнової сировини поза митним контролем.

Зя свого боку голова Держмитслужби Орест Мандзій розказав, що тютюнова сировина ввозиться в Україну зі звільненням від сплати митних платежів, тому ввозити її нелегально "немає сенсу".