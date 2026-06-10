Митниця з початку року виявила майже 5000 порушень. ІНФОГРАФІКА

Митні органи виявили України за січень-травень цього року виявили 4 986 порушень митних правил на суму 2 млрд грн.

Як повідомили в Державній митній службі, кількість виявлених правопорушень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 22%.

Вилучені предмети

Як зазначається, в 2 018 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 255 млн гривень.

Це, зокрема:

промислові товари на 188 млн грн;

продовольчі товари на 35 млн грн;

транспортні засоби на понад 27 млн грн;

валюта на 5 млн грн.

Сума штрафів

У 468 справах про порушення митних правил, зокрема й заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 15 млн грн.

До держбюджету стягнуто 25 млн грн із урахуванням справ, розглянутих за попередній період.

Передано до суду

Митниці передали на розгляд до суду 2 771 справу про порушення митних правил на суму понад 1,6 млрд грн.

За результатами розгляду справ судами, серед інших і заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму майже 5,2 млрд грн.

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Робота митниці

Нагадаємо, Державна митна служба України з 8 червня цього року запустила новий етап пілотного проєкту з перевірки митних декларацій підрозділом митних компетенцій, зосередившись на перевірці транспортних засобів.

наприкінці травня Кабінет Міністрів України схвалив проєкт нового Митного кодексу європейського зразка. Це один із ключових кроків для вступу України до Європейського Союзу та виконання зобов'язань України в межах переговорного процесу щодо членства.

Раніше повідомлялося, що Державна митна служба України розпочинає процес атестації посадових осіб митних органів – обов'язкову одноразову комплексну перевірку кожного працівника для оцінки відповідності займаній посаді та антикорупційним стандартам європейського рівня в межах реформи митниці.

Нагадаємо, Міністерство фінансів працює над оновленою редакцією Митного кодексу, яка передбачає надання митним органам правоохоронних повноважень. У новій редакції документа планується закріпити норми, що дозволять митниці самостійно розслідувати правопорушення в межах своєї компетенції.

Наприкінці минулого року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12360 про зміни до Митного кодексу, який запроваджує оцінювання ефективності та результативності роботи митних органів.

Метою законодавчих змін є підвищення прозорості та підзвітності митної системи, вдосконалення управлінських процесів і усунення наявних недоліків.