Митниця запустить перевірку декларацій на ввезені вживані авто. Що передбачено?

Державна митна служба України з 8 червня цього року запускає новий етап пілотного проєкту з перевірки митних декларацій підрозділом митних компетенцій, зосередившись на перевірці транспортних засобів.

Про це йдеться в повідомленні Держмитслужби.

"З урахуванням актуальності питання пільгового ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України в межах цього етапу пілотного проєкту увагу буде зосереджено на транспортних засобах, що були у використанні, та переміщуються із застосуванням преференційного режиму торгівлі", – сказано в повідомленні.

Як відбуватиметься відбір

Відбір декларацій для перевірки здійснюватиметься автоматизованою системою управління ризиками в автоматичному режимі із застосуванням випадкового відбору із селективністю 50% від загальної кількості за відповідними товарними позиціями.

Моніторинг триватиме з 8 червня по 31 грудня 2026 року.

Збір даних

Як розповіли в Держмитслужбі, центр митних компетенцій отримує для опрацювання декларації, визначені автоматизованою системою управління ризиками, та перевіряє їх централізовано, тобто незалежно від митниці подання.

Це дозволяє реалізувати єдиний підхід до виконання митних формальностей під час митного контролю та оформлення, а також ідентифікувати потенційні ризики.

Попередній етап

Попередній етап пілотного проєкту завершується 30 червня 2026 року. Він стосується митного оформлення добрив та засобів захисту рослин, зокрема інсектицидів, фунгіцидів і гербіцидів.

Робота митниці

Як повідомлялося, наприкінці травня Кабінет Міністрів України схвалив проєкт нового Митного кодексу європейського зразка. Це один із ключових кроків для вступу України до Європейського Союзу та виконання зобов'язань України в межах переговорного процесу щодо членства.

Раніше повідомлялося, що Державна митна служба України розпочинає процес атестації посадових осіб митних органів – обов'язкову одноразову комплексну перевірку кожного працівника для оцінки відповідності займаній посаді та антикорупційним стандартам європейського рівня в межах реформи митниці.

Нагадаємо, Міністерство фінансів працює над оновленою редакцією Митного кодексу, яка передбачає надання митним органам правоохоронних повноважень. У новій редакції документа планується закріпити норми, що дозволять митниці самостійно розслідувати правопорушення в межах своєї компетенції.

Наприкінці минулого року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12360 про зміни до Митного кодексу, який запроваджує оцінювання ефективності та результативності роботи митних органів.

Метою законодавчих змін є підвищення прозорості та підзвітності митної системи, вдосконалення управлінських процесів і усунення наявних недоліків.