Україна та Raytheon обговорили збільшення постачання ракет до Patriot перед зимою, - Корецький
Прем’єр-міністр Сергій Корецький разом з т.в.о міністра оборони України Євгенієм Хмарою провів зустріч із віцепрезидентом оборонної компанії Raytheon з питань сухопутної та протиповітряної оборони, а також з виконавчим директором Raytheon Україна.
Про це Корецький повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Що обговорювали
"Говорили про те, як швидко збільшити постачання ракет до систем Patriot перед зимою, розширити їх виробництво та зробити український ОПК ще сильнішим. Наша мета - не лише забезпечити потреби України, а й інтегрувати українські оборонні спроможності у глобальну систему безпеки", - розповів Корецький.
Він повідомив, що особливу увагу приділили спільному виробництву засобів ППО.
"Цей напрям Президенти України та США обговорили під час зустрічі в Анкарі. Американська сторона запропонувала практичні кроки. Уряд України зробить усе необхідне, щоб ця робота розпочалася якнайшвидше.
Дякую Сполученим Штатам за незмінну підтримку України", - додав прем’єр.
Що передувало
Раніше президент Володимир Зеленський провів зустріч із командою компанії Raytheon на чолі з віцепрезидентом Джозефом Деантоною, після якої повідомив, що Україна спільно з Raytheon вироблятиме перехоплювачі для Patriot.
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