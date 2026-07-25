Україна та Raytheon обговорили збільшення постачання ракет до Patriot перед зимою, - Корецький

Прем’єр-міністр Сергій Корецький разом з т.в.о міністра оборони України Євгенієм Хмарою провів зустріч із віцепрезидентом оборонної компанії Raytheon з питань сухопутної та протиповітряної оборони, а також з виконавчим директором Raytheon Україна.

Про це Корецький повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Що обговорювали

"Говорили про те, як швидко збільшити постачання ракет до систем Patriot перед зимою, розширити їх виробництво та зробити український ОПК ще сильнішим. Наша мета - не лише забезпечити потреби України, а й інтегрувати українські оборонні спроможності у глобальну систему безпеки", - розповів Корецький.

Він повідомив, що особливу увагу приділили спільному виробництву засобів ППО.

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"Цей напрям Президенти України та США обговорили під час зустрічі в Анкарі. Американська сторона запропонувала практичні кроки. Уряд України зробить усе необхідне, щоб ця робота розпочалася якнайшвидше.

Дякую Сполученим Штатам за незмінну підтримку України", - додав прем’єр.

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Що передувало

Раніше президент Володимир Зеленський провів зустріч із командою компанії Raytheon на чолі з віцепрезидентом Джозефом Деантоною, після якої повідомив, що Україна спільно з Raytheon вироблятиме перехоплювачі для Patriot.