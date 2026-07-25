Украина и Raytheon обсудили увеличение поставок ракет для Patriot перед зимой, - Корецкий
Премьер-министр Сергей Корецкий совместно с и.о. министра обороны Украины Евгением Хмарой провел встречу с вице-президентом оборонной компании Raytheon по вопросам сухопутной и противовоздушной обороны, а также с исполнительным директором Raytheon Украина.
Об этом Корецкий сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Что обсуждали
"Говорили о том, как быстро увеличить поставки ракет для систем Patriot перед зимой, расширить их производство и сделать украинский ОПК еще сильнее. Наша цель - не только обеспечить потребности Украины, но и интегрировать украинский оборонный потенциал в глобальную систему безопасности", - рассказал Корецкий.
Он сообщил, что особое внимание уделили совместному производству средств ПВО.
"Это направление президенты Украины и США обсудили во время встречи в Анкаре. Американская сторона предложила практические шаги. Правительство Украины сделает все необходимое, чтобы эта работа началась как можно скорее.
Благодарю Соединенные Штаты за неизменную поддержку Украины", - добавил премьер.
Что предшествовало
Ранее президент Владимир Зеленский провел встречу с командой компании Raytheon во главе с вице-президентом Джозефом Деантоной, после которой сообщил, что Украина совместно с Raytheon будет производить перехватчики для Patriot.
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