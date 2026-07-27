Корецький незадоволений "планами стійкості": Кабмін вимагає термінові звіти

Уряд вимагає від міністерств та служб терміново надати звіти через незадовільне виконання планів стійкості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Сергія Корецького.

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Час звітувати про реальний стан

До кінця поточного тижня відповідальні відомства мають подати чітку інформацію за кожним напрямком. Йдеться про виконані завдання, основні ризики та сфери, які потребують негайного посилення.

Прем’єр наголосив на необхідності отримати повну картину ситуації. Контроль за виконанням планів буде постійним.

"Критично важливо чітко усвідомлювати наявні прогалини та недопрацювання і шляхи вирішення. Контроль над виконанням планів буде постійно", — підкреслив він.

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Наступні кроки і ситуація в регіонах

За словами Корецького, далі відбудеться розширене засідання уряду. У ньому візьмуть участь керівники обласних військових адміністрацій та голови державних компаній.

Наразі плани стійкості регіонів виконані в середньому на 40%. Найкращі показники демонструють Дніпропетровська, Київська, Житомирська, Рівненська та Черкаська області.

Серед тих, хто відстає, названі Львівська, Івано-Франківська області та Київ.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення для регіонів, які не виконують підготовчу роботу щодо реалізації планів стійкості.