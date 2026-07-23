188 2
Розпочато підготовку проєкту держбюджету-2027, - Корецький
Уряд розпочав підготовку проєкту державного бюджету на 2027 рік.
Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що міністерства в найкоротші терміни, до 31 липня, мають підготувати пропозиції щодо основних параметрів документа.
"Завдання уряду - подати проєкт держбюджету до Верховної Ради у встановлений законом строк до 15 вересня", - наголосив Корецький.
Головні завдання
За словами прем’єра, документ має відповідати таким головним завданням:
- зміцнення обороноздатності,
- забезпечення фінансової стійкості,
- продумана соціальна політика.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль