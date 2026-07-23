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Розпочато підготовку проєкту держбюджету-2027, - Корецький

Корецький про держбюджет

Уряд розпочав підготовку проєкту державного бюджету на 2027 рік.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що міністерства в найкоротші терміни, до 31 липня, мають підготувати пропозиції щодо основних параметрів документа.

"Завдання уряду - подати проєкт держбюджету до Верховної Ради у встановлений законом строк до 15 вересня", - наголосив Корецький.

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Головні завдання

За словами прем’єра, документ має відповідати таким головним завданням:

  • зміцнення обороноздатності,
  • забезпечення фінансової стійкості,
  • продумана соціальна політика.

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Автор: 

держбюджет (2572) Корецький Сергій (79)
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