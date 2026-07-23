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Начата подготовка проекта госбюджета на 2027 год, - Корецкий
Правительство приступило к подготовке проекта государственного бюджета на 2027 год.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что министерства в кратчайшие сроки, до 31 июля, должны подготовить предложения по основным параметрам документа.
"Задача правительства - представить проект госбюджета в Верховную Раду в установленный законом срок до 15 сентября", - подчеркнул Корецкий.
Главные задачи
По словам премьера, документ должен отвечать следующим основным задачам:
- укрепление обороноспособности,
- обеспечение финансовой устойчивости,
- продуманная социальная политика.
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