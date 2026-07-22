Возобновляем работу Совета коалиции для усиления координации между правительством и парламентом, - Корецкий

Премьер-министр Сергей Корецкий провел встречу с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, в ходе которой они определили конкретные шаги по усилению координации работы правительства и парламента.

Об этом Корецкий сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Взаимодействие Кабмина и ВР

Так, по его словам, правительство будет регулярно проводить встречи с руководителями фракций и групп. Также достигнута договоренность об усилении координации между комитетами и министерствами.

"Возобновляем работу Совета коалиции, чтобы повысить качество правительственных законопроектов и обеспечить эффективное взаимодействие Кабинета Министров и Верховной Рады", - отметил Корецкий.

Международные обязательства

Премьер сообщил, что будет проведен подробный анализ международных обязательств, чтобы синхронизировать их выполнение с парламентом.

На будущее договорились согласовывать позиции в диалоге с партнерами.

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Также будет проведена ревизия переходных положений каждого закона, содержащих поручения Кабинета Министров.

Приоритеты законодательной работы

Обсудили подготовку Программы деятельности Правительства. Определили приоритеты законодательной работы. Прежде всего это:

поддержка Сил обороны,

интеграция Украины в ЕС,

социальная политика.

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