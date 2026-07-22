Відновлюємо роботу Ради коаліції для посилення координації між урядом і парламентом, - Корецький
Прем’єр-міністр Сергій Корецький провів зустріч із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, під час якої вони визначили конкретні кроки для посилення координації роботи уряду та парламенту.
Про це Корецький повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Взаємодія Кабміну та ВР
Так, за його словами, уряд регулярно проводитиме зустрічі з керівниками фракцій і груп. Також домовлено посилити координацію між комітетами та міністерствами.
"Відновлюємо роботу Ради коаліції, щоб підвищити якість урядових законопроєктів і забезпечити ефективну взаємодію Кабінету Міністрів та Верховної Ради", - зазначив Корецький.
Міжнародні зобов'язання
Прем’єр повідомив, що буде проведено детальний аналіз міжнародних зобов'язань, щоб синхронізувати їхнє виконання з парламентом.
На майбутнє домовилися узгоджувати позиції в діалозі з партнерами.
Також буде проведено ревізію перехідних положень кожного закону, які містять доручення Кабінету Міністрів.
Пріоритети законодавчої роботи
Обговорили підготовку Програми діяльності Уряду. Визначили пріоритети законодавчої роботи. Насамперед це:
- підтримка Сил оборони,
- інтеграція України до ЄС,
- соціальна політика.
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