Відновлюємо роботу Ради коаліції для посилення координації між урядом і парламентом, - Корецький

Прем’єр-міністр Сергій Корецький провів зустріч із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, під час якої вони визначили конкретні кроки для посилення координації роботи уряду та парламенту.

Про це Корецький повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Взаємодія Кабміну та ВР

Так, за його словами, уряд регулярно проводитиме зустрічі з керівниками фракцій і груп. Також домовлено посилити координацію між комітетами та міністерствами.

"Відновлюємо роботу Ради коаліції, щоб підвищити якість урядових законопроєктів і забезпечити ефективну взаємодію Кабінету Міністрів та Верховної Ради", - зазначив Корецький.

Міжнародні зобов'язання

Прем’єр повідомив, що буде проведено детальний аналіз міжнародних зобов'язань, щоб синхронізувати їхнє виконання з парламентом.

На майбутнє домовилися узгоджувати позиції в діалозі з партнерами.

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Також буде проведено ревізію перехідних положень кожного закону, які містять доручення Кабінету Міністрів.

Пріоритети законодавчої роботи

Обговорили підготовку Програми діяльності Уряду. Визначили пріоритети законодавчої роботи. Насамперед це:

підтримка Сил оборони,

інтеграція України до ЄС,

соціальна політика.

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