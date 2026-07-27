Корецкий недоволен "планами устойчивости": Кабмин требует срочных отчетов
Правительство требует от министерств и ведомств в срочном порядке предоставить отчеты в связи с неудовлетворительным выполнением планов по обеспечению устойчивости.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Сергея Корецкого.
Время отчитаться о реальном положении дел
До конца текущей недели ответственные ведомства должны предоставить четкую информацию по каждому направлению. Речь идет о выполненных задачах, основных рисках и сферах, требующих немедленного усиления.
Премьер подчеркнул необходимость получить полную картину ситуации. Контроль за выполнением планов будет постоянным.
"Критически важно четко осознавать имеющиеся пробелы и недоработки, а также пути их устранения. Контроль за выполнением планов будет осуществляться постоянно", — подчеркнул он.
Следующие шаги и ситуация в регионах
По словам Корецкого, далее состоится расширенное заседание правительства. В нем примут участие руководители областных военных администраций и главы государственных компаний.
На данный момент планы обеспечения устойчивости регионов выполнены в среднем на 40%. Лучшие показатели демонстрируют Днепропетровская, Киевская, Житомирская, Ривненская и Черкасская области.
Среди отстающих названы Львовская, Ивано-Франковская области и Киев.
Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения в отношении регионов, которые не выполняют подготовительную работу по реализации планов устойчивости.
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