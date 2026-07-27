Корецкий недоволен "планами устойчивости": Кабмин требует срочных отчетов

Правительство требует от министерств и ведомств в срочном порядке предоставить отчеты в связи с неудовлетворительным выполнением планов по обеспечению устойчивости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Сергея Корецкого.

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Время отчитаться о реальном положении дел

До конца текущей недели ответственные ведомства должны предоставить четкую информацию по каждому направлению. Речь идет о выполненных задачах, основных рисках и сферах, требующих немедленного усиления.

Премьер подчеркнул необходимость получить полную картину ситуации. Контроль за выполнением планов будет постоянным.

"Критически важно четко осознавать имеющиеся пробелы и недоработки, а также пути их устранения. Контроль за выполнением планов будет осуществляться постоянно", — подчеркнул он.

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Следующие шаги и ситуация в регионах

По словам Корецкого, далее состоится расширенное заседание правительства. В нем примут участие руководители областных военных администраций и главы государственных компаний.

На данный момент планы обеспечения устойчивости регионов выполнены в среднем на 40%. Лучшие показатели демонстрируют Днепропетровская, Киевская, Житомирская, Ривненская и Черкасская области.

Среди отстающих названы Львовская, Ивано-Франковская области и Киев.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения в отношении регионов, которые не выполняют подготовительную работу по реализации планов устойчивости.

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