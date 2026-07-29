Корецкий совершил рабочую поездку в Сумскую область и обсудил подготовку региона к зиме

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий совершил первую рабочую поездку в Сумскую область и обсудил ключевые вопросы региона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Telegram.

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Подготовка к зиме и безопасность региона

Во время визита основное внимание уделили подготовке к зимнему периоду и выполнению плана обеспечения устойчивости. Также обсудили потребности военных и местных громад.

По словам Корецкого, Сумская область ежедневно подвергается обстрелам со стороны российских войск. Удары нацелены на энергетику, логистику и гражданские объекты.

"Главный акцент - подготовка региона к зиме и выполнение плана устойчивости. Работаем над тем, чтобы Сумская область имела необходимые ресурсы, резервы и поддержку", - заявил Корецкий.

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Встречи с военными и громадами

Премьер провел отдельную встречу с военными. В ходе нее обсудили потребности обороны и защиту северного направления.

Он поблагодарил защитников за работу и обеспечение безопасности региона.

Также Корецкий встретился с представителями общин и посетил социальные объекты. Там обсудили основные проблемы и определили первоочередные решения.

Напомним, накануне Корецкий заявил, что правительство требует от министерств и служб срочно предоставить отчеты из-за неудовлетворительного выполнения планов устойчивости.

На данный момент планы устойчивости регионов выполнены в среднем на 40%. Лучшие показатели демонстрируют Днепропетровская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Черкасская области.

Среди отстающих названы Львовская, Ивано-Франковская области и Киев.

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