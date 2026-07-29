97% украинских школьников уже пользуются ИИ, но только каждый седьмой признается в этом учителям, - опрос

Искусственный интеллект уже стал привычным инструментом для большинства украинских школьников. По результатам опроса, 97 % учеников 5–11 классов используют его для обучения, однако лишь около 15 % регулярно сообщают об этом своим учителям.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Образовательный фонд"МрийДій", такие данные были представлены в ходе публичной дискуссии, посвященной этичному и ответственному использованию искусственного интеллекта в украинских школах.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В мероприятии приняли участие представители международных организаций, педагоги, ученые, ИТ-специалисты и школьное сообщество. Основной темой стало внедрение понятных правил использования искусственного интеллекта, которые были бы одинаково понятны ученикам, учителям и родителям.

ИИ уже стал частью учебного процесса

Чтобы оценить, как школьники используют новые технологии, Образовательный фонд "МрийДій" опросил более 450 учеников 5–11 классов из разных регионов Украины.

Исследование показало, что почти 97% школьников уже используют искусственный интеллект в учебе. Более 80% пользуются им как минимум несколько раз в неделю, однако лишь примерно 15% регулярно сообщают об этом учителям.

Читайте: Минэкономики запустило первого в Украине голосового ИИ-ассистента на горячей линии

Для чего школьники чаще всего используют ИИ

Самой распространённой причиной использования искусственного интеллекта стало объяснение сложных тем — так ответили 46,8% опрошенных.

Кроме того, школьники используют ИИ для:

поиска информации — 45,5%;

выполнение домашних заданий – 42,4%;

перевод текстов – 31,7%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество вакансий в сфере ИИ в Украине за год выросло более чем в два раза

Школам придется менять подходы к обучению

По словам директора Центра данных, ИИ и общества Украинского католического университета Татьяны Захарченко, распространение искусственного интеллекта заставляет пересматривать традиционные подходы к образованию.

"Искусственный интеллект заставляет нас фактически перестроить всю систему работы школы: роль учителя, взаимодействие с учениками, методики обучения. Многие подходы, которые работали еще несколько лет назад, сегодня уже требуют переосмысления", — отметила Татьяна Захарченко.

В настоящее время Образовательный фонд "МрийДій" работает над моделью политики использования искусственного интеллекта в школах. Особенность подхода заключается в том, что правила разрабатываются совместно с учениками, педагогами и родителями, а также с учетом международных и украинских рекомендаций.

В августе документ планируется доработать совместно с педагогами, а уже в сентябре начать его апробацию в образовательном процессе. Полученный опыт станет основой модели, которую смогут использовать и другие украинские школы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 77% украинцев используют ИИ для покупок, однако доверяют ему платежи лишь 10%, - исследование