97% украинских школьников уже пользуются ИИ, но только каждый седьмой признается в этом учителям, - опрос
Искусственный интеллект уже стал привычным инструментом для большинства украинских школьников. По результатам опроса, 97 % учеников 5–11 классов используют его для обучения, однако лишь около 15 % регулярно сообщают об этом своим учителям.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Образовательный фонд"МрийДій", такие данные были представлены в ходе публичной дискуссии, посвященной этичному и ответственному использованию искусственного интеллекта в украинских школах.
В мероприятии приняли участие представители международных организаций, педагоги, ученые, ИТ-специалисты и школьное сообщество. Основной темой стало внедрение понятных правил использования искусственного интеллекта, которые были бы одинаково понятны ученикам, учителям и родителям.
ИИ уже стал частью учебного процесса
Чтобы оценить, как школьники используют новые технологии, Образовательный фонд "МрийДій" опросил более 450 учеников 5–11 классов из разных регионов Украины.
Исследование показало, что почти 97% школьников уже используют искусственный интеллект в учебе. Более 80% пользуются им как минимум несколько раз в неделю, однако лишь примерно 15% регулярно сообщают об этом учителям.
Для чего школьники чаще всего используют ИИ
Самой распространённой причиной использования искусственного интеллекта стало объяснение сложных тем — так ответили 46,8% опрошенных.
Кроме того, школьники используют ИИ для:
- поиска информации — 45,5%;
- выполнение домашних заданий – 42,4%;
- перевод текстов – 31,7%.
Школам придется менять подходы к обучению
По словам директора Центра данных, ИИ и общества Украинского католического университета Татьяны Захарченко, распространение искусственного интеллекта заставляет пересматривать традиционные подходы к образованию.
"Искусственный интеллект заставляет нас фактически перестроить всю систему работы школы: роль учителя, взаимодействие с учениками, методики обучения. Многие подходы, которые работали еще несколько лет назад, сегодня уже требуют переосмысления", — отметила Татьяна Захарченко.
В настоящее время Образовательный фонд "МрийДій" работает над моделью политики использования искусственного интеллекта в школах. Особенность подхода заключается в том, что правила разрабатываются совместно с учениками, педагогами и родителями, а также с учетом международных и украинских рекомендаций.
В августе документ планируется доработать совместно с педагогами, а уже в сентябре начать его апробацию в образовательном процессе. Полученный опыт станет основой модели, которую смогут использовать и другие украинские школы.
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