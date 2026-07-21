Мінекономіки запустило першого в Україні голосового AI-асистента на гарячій лінії

Міністерство економіки та довкілля України разом із компанією ElevenLabs впровадили першого в країні голосового AI-асистента для контакт-центру Державної служби зайнятості.

Про це повідомили у пресслужбі.

Це перший випадок в Україні, коли генеративний штучний інтелект залучили для приймання вхідних звернень на офіційній гарячій лінії державного органу.

Головна мета – забезпечити безперервну роботу сервісу під час повітряних тривог та у неробочий час.

Упродовж пілотного проєкту AI-асистент:

обробив 2 700 дзвінків;

скоротив середній час відповіді до 18 секунд;

закрив майже 100% звернень у неробочі години та під час тривог;

взяв на себе 20% типових питань у робочі години.

Як зазначив заступник міністра економіки Олександр Циборт, наступним етапом стане масштабування системи – з нинішніх 4 тис. до 80 тис. телефонних звернень на місяць.

Партнером розробки виступила міжнародна компанія ElevenLabs, яка спеціалізується на розмовних AI-агентах.

ElevenLabs – компанія, що займається дослідженнями та розробкою продуктів у сфері штучного інтелекту. Її AI-платформа дозволяє організаціям створювати голосових AI-агентів і масштабно впроваджувати природне багатомовне голосове спілкування.

У Мінекономіки додають, що голосовий асистент є частиною масштабнішої цифрової екосистеми ринку праці під назвою "Обрій", яку зараз розбудовує відомство.

Обрій – цифрова екосистема ринку праці України, яка об'єднує в єдиному цифровому середовищі дані про вакансії, навички, можливості для навчання та державні сервіси. Її мета – допомогти людям швидше знаходити роботу та можливості для професійного розвитку, а державі – ухвалювати рішення на основі даних про ринок праці.

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ШІ в Україні

Нагадаємо, "Укрпошта" вклала в проєкт автоматизації та роботизації понад 1 млрд грн власних коштів.

На ринку вакансій в Україні зараз наявні приблизно 230 вакансій, які передбачають роботу зі штучним інтелектом. Рік тому їх було близько 100.

Нагадаємо, згідно з результатами дослідження Gradus, комерційна привабливість штучного інтелекту для українців залишається низькою. Більшість громадян регулярно користуються нейромережами для навчання чи роботи, але роблять це виключно в безкоштовному форматі.

У квітні стало відомо, що національну велику мовну модель (LLM) "Сяйво" тренуватимуть на унікальних текстах: Державна архівна служба України (Укрдержархів) передала 10 терабайтів даних.

У березні 2026 року Україна почала співпрацювати з міжнародною компанією Beyond PL, яка спеціалізується на інфраструктурі для штучного інтелекту та є партнером компанії Nvidia. Компанія надасть обчислювальні потужності (GPU) для тренування моделей, на яких працюватимуть державні ШІ-продукти.

У травні 2026 року Міністерство економіки за підтримки Міністерства цифрової трансформації спільно з AI HOUSE та Українським католицьким університетом (UCU) запустили ініціативу, спрямовану на подолання одного з ключових бар'єрів цифровізації – обробки рукописних даних.

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