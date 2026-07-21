Кількість ШІ-вакансій в Україні за рік зросла в понад два рази

На ринку вакансій в Україні зараз наявні приблизно 230 вакансій, які передбачають роботу зі штучним інтелектом. Рік тому їх було близько 100.

Про це повідомили в компанії Work.ua для матеріалу Бізнес Цензора "Скорочення бек-офісу в 24 рази і співбесіди з роботом-рекрутером: Як ШІ змінює український бізнес вже зараз".

Як зазначається, роботодавці найчастіше шукають AI Integration Specialist, AI Developer, AI Automation Engineer, AI-дизайнерів і творцв контенту – однак здебільшого як навичку всередині вже наявної професії: розробник, відеомонтажер, дизайнер.

Скільки компаній використовують ШІ

Опитування Top Lead для звіту AI FOCUS 2026 за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, яке проводилося серед 216 верифікованих компаній із листопада 2025 до лютого 2026 року, показало, що ШІ вже використовують 93% компаній (не використовують і не планують лише 1,9%).

Утім, усередині цих 93% картина стриманіша: просунутого рівня (ШІ в стратегії, власні рішення, окрема команда) досягли 38,9% компаній, чверть лише тестує.

Про значний позитивний вплив на фінансові показники звітують 19,4%, а ще 14,4% визнали: економічної вигоди поки не отримали.

Водночас, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) від 23-29 січня 2026 року, регулярно користуються штучним інтелектом лише 27% українців, а 63% населення не користуються ШІ взагалі.

Вплив ШІ на ринок праці

У Work.ua зазначили, що вплив ШІ на ринок праці сьогодні не є визначальним – набагато сильніше на нього тиснуть повномасштабне вторгнення і дефіцит кадрів.

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ШІ в Україні

Нагадаємо, згідно з результатами дослідження Gradus, комерційна привабливість штучного інтелекту для українців залишається низькою. Більшість громадян регулярно користуються нейромережами для навчання чи роботи, але роблять це виключно в безкоштовному форматі.

У квітні стало відомо, що національну велику мовну модель (LLM) "Сяйво" тренуватимуть на унікальних текстах: Державна архівна служба України (Укрдержархів) передала 10 терабайтів даних.

У березні 2026 року Україна почала співпрацювати з міжнародною компанією Beyond PL, яка спеціалізується на інфраструктурі для штучного інтелекту та є партнером компанії Nvidia. Компанія надасть обчислювальні потужності (GPU) для тренування моделей, на яких працюватимуть державні ШІ-продукти.

У травні 2026 року Міністерство економіки за підтримки Міністерства цифрової трансформації спільно з AI HOUSE та Українським католицьким університетом (UCU) запустили ініціативу, спрямовану на подолання одного з ключових бар'єрів цифровізації – обробки рукописних даних.

Використання ШІ

У червні стало відомо, що вперше в історії інтернету автоматизовані боти офіційно перевершили користувачів-людей за обсягом глобального трафіку, і цей зсув відбувається швидше, ніж прогнозували навіть лідери галузі.

На ботів зараз припадає 57,5% усіх HTTP-запитів до HTML-сторінок у світі, тоді як трафік, згенерований людиною, впав до лише 42,5%.

При цьому світові технологічні компанії дедалі частіше пояснюють масові звільнення розвитком штучного інтелекту, хоча їхні доходи та прибутки продовжують зростати.

Від початку 2026 року в галузі відбулося 363 хвилі скорочень, що торкнулися майже 150 тис. працівників.

Водночас компанія Ford за останні три роки найняла близько 350 досвідчених інженерів для розв'язання хронічних проблем із якістю автомобілів, щоб подолати помилки, яких припустився штучний інтелект.

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