Боти вперше в історії інтернету перевершили людей за обсягом трафіку

Уперше в історії інтернету автоматизовані боти офіційно перевершили користувачів-людей за обсягом глобального трафіку, і цей зсув відбувається швидше, ніж прогнозували навіть лідери галузі.

Згідно з даними Cloudflare Radar, на ботів зараз припадає 57,5% усіх HTTP-запитів до HTML-сторінок у світі, тоді як трафік, згенерований людиною, впав до лише 42,5%, пише Cyber Security News.

У США частка внутрішніх веб-запитів ще більша – 71,5%, що підкреслює, наскільки глибоко автоматизація на основі штучного інтелекту проникла на найбільш інтегровані ринки світу.

При цьому такий перехід не обмежується одним джерелом даних.

Звіт Imperva Bad Bot за 2025 рік незалежно підтвердив, що автоматизований трафік вперше за десятиліття перевищив поріг у 50%, досягнувши 51% від усього світового веб-трафіку в 2024 році.

Власна мережа Cloudflare, яка обслуговує приблизно кожен п'ятий веб-сайт у світі, показала, що до кінця 2025 року розподіл між ботами та людьми за HTML-запитами становив приблизно 53% проти 47%.

Різниця між людьми й ботами

Генеральний директор Cloudflare Метью Прінс раніше прогнозував, що трафік ботів перевищить людський до 2027 року, однак цей прогноз здійснився раніше запланованого терміну.

Прінс наголосив на масштабній різниці між поведінкою людей та штучного інтелекту в перегляді веб-сторінок, де людина, яка купує товар, може відвідати п'ять веб-сайтів, а агент штучного інтелекту, який виконує те саме завдання, може звернутися до 5 тис. сайтів.

У чому причина

Як зазначається, ця тенденція зумовлена, головним чином, штучним інтелектом, сканерами для навчання великих мовних моделей (LLM) та автономними пошуковими агентами, побудованими на таких моделях, як GPT від OpenAI, Claude від Anthropic та Gemini від Google.

Трафік, керований ШІ, зріс на 187% у 2025 році, зростаючи майже у вісім разів швидше, ніж активність людей в інтернеті за той самий період.

Загроза безпеці

Воночас зростання кількості ботів має серйозні наслідки для безпеки.

З усього автоматизованого трафіку 37% класифікується як шкідливий, – так звані "погані боти", тоді як лише 14% є легітимними сканерами.

Творці контенту та рекламодавці зараз стикаються з фундаментально спотвореною аналітикою, оскільки панелі інструментів трафіку відображають поведінку машин, а не справжню залученість аудиторії.

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Використання ШІ

У травні повідомлялося, що відеосервіс YouTube оновлює систему маркування контенту, створеного або зміненого за допомогою штучного інтелекту.

Раніше стало відомо, що стрімінговий сервіс Spotify запроваджує значок Verified by Spotify, який підтверджуватиме автентичність артистів на тлі зростання контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту.

У лютому компанія Google представила модель для генерації музики штучним інтелектом Lyria 3, інтегровану в чат-бот Gemini.

Зі свого боку японська компанія Sony Group Corp. розробила технологію для ідентифікації оригінального джерела музики, створеної штучним інтелектом, щоб захистити права творців.

До того повідомлялося, що компанія Amazon планує використовувати штучний інтелект для пришвидшення процесу створення фільмів та телешоу, навіть попри те, що Голлівуд побоюється, що штучний інтелект скоротить робочі місця та назавжди змінить галузь.