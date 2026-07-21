"Укрпошта" вклала в проєкт автоматизації понад 1 мільярд гривень власних коштів

"Укрпошта" вклала в проєкт автоматизації та роботизації понад 1 млрд грн власних коштів.

Про це розповіли в компанії для матеріалу Бізнес Цензора "Скорочення бек-офісу в 24 рази і співбесіди з роботом-рекрутером: Як ШІ змінює український бізнес вже зараз".

При цьому в "Укрпошті" не уточнили, яка саме частина пішла конкретно на ШІ – не уточнюється.

Як зазначили в компанії, автоматизація "дає змогу розподілити частину функцій між різними регіонами країни та забезпечити їх безперервне виконання незалежно від безпекової ситуації в конкретному регіоні".

"Найбільший виклик – це не самі технології, а підготовка даних і бізнес-процесів до автоматизації", – наголосили в "Укрпошті".

Впровадження ШІ

Разом із українською IT-компанією IT-Enterprise "Укрпошта" у фінансовому блоці впровадила ШІ-агента "Марко", вбудованого в ERP-систему: він розпізнає первинні документи постачальників – рахунки, акти, накладні, – звіряє їх із договорами й специфікаціями, перевіряє логічну відповідність і передає людям лише спірні випадки.

"Фактично ми перейшли від моделі, коли люди вручну перевіряли кожен документ, до моделі, де їхня участь потрібна лише для нестандартних або спірних випадків", – пояснили Бізнес Цензору в компанії.

При цьому в "Укрпошті" розповіли, що первинні документи надходять "у сотнях форматів", із різною структурою та логікою заповнення, тож ключовим етапом стала стандартизація довідників ще до впровадження алгоритму.

За даними "Укрпошти", "Марко" вже опрацював понад 26 тис. документів із рівнем помилок 0,5%, а час обробки скоротився на 60-80% залежно від типу документа.

Однак існує інституційна складність: як державна компанія "Укрпошта" не може залучати ІТ-фахівців як ФОПів і наймає підрядників лише через публічні закупівлі.

Оптимізація процесів

У травні 2026 року "Укрпошта" вчасно доставила 98,02% відправлень.

Водночас бек-офіс компанії за останні роки скоротився з 872 до 37 працівників – "Укрпошта" пов'язує це з автоматизацією та новими процесами загалом, не виокремлюючи роль одного лише штучного інтелекту.

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Послуги "Укрпошти

Як повідомлялося, в травні цього року "Укрпошта" завершила повну автоматизацію ключової логістики по всій країні. У трансформацію було інвестовано 687 млн грн власних коштів без залучення кредитного фінансування.

Раніше в травні "Укрпошта" завершила розгортання інфраструктури для приймання оплати банківськими картками у всіх 100% населених пунктах країні.

На сьогодні мережа "Укрпошти" налічує близько 26 тис. точок присутності.

Уже влітку "Укрпошта" планує запустити у пересувних відділеннях поповнення карток і видачу готівки.

У квітні цього року "Укрпошта" запустила доставку в поштомати й додала в застосунок нові можливості для керування відправленнями.

Наприкінці червня "Укрпошта" підписала угоду з одним із найбільших маркетплейсів світу – Etsy. На платформу зараз продаються більше 2 млн українських товарів.

Фінансові показники

Нагадаємо, прибуток "Укрпошти" за перше півріччя поточного року до оподаткування склав 122 млн грн.

При цьому операційний прибуток (EBITDA) – показник без урахування продажу майна, амортизації та курсових коливань – склав 293 млн грн, що майже в шість разів перевищує запланований рівень.

Разом із тим капітал "Укрпошти" перевищив 2,3 млрд грн.

"Укрпошта" за січень-березень 2026 року отримала 204,8 млн грн чистого збитку, що на 1,1 млн грн більше аналогічного показника торік. Ця сума менше плану на 136 млн грн, або на 40%.

Водночас чистий дохiд "Укрпошти" вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становив 3,3 млрд грн, що на 71,1 млн грн, або на 2%, менше запланованого та на 5 млн грн менше даних за перший квартал торік.

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