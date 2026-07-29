97% українських школярів уже користуються ШІ, але лише кожен сьомий зізнається в цьому вчителям, - опитування

Штучний інтелект уже став звичним інструментом для більшості українських школярів. За результатами опитування, 97% учнів 5–11 класів використовують його для навчання, проте лише близько 15% регулярно повідомляють про це своїх учителів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Освітню фундацію "МрійДій", такі дані представили під час публічної дискусії, присвяченої етичному та відповідальному використанню штучного інтелекту в українських школах.

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У заході взяли участь представники міжнародних організацій, освітяни, науковці, ІТ-фахівці та шкільна спільнота. Основною темою стало впровадження зрозумілих правил використання штучного інтелекту, які були б однаково зрозумілими учням, учителям і батькам.

ШІ вже став частиною навчального процесу

Щоб оцінити, як школярі використовують нові технології, Освітня фундація "МрійДій" опитала понад 450 учнів 5–11 класів із різних регіонів України.

Дослідження показало, що майже 97% школярів уже застосовують штучний інтелект у навчанні. Понад 80% користуються ним щонайменше кілька разів на тиждень, однак лише приблизно 15% стабільно повідомляють про це педагогів.

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Для чого школярі найчастіше використовують ШІ

Найпоширенішою причиною використання штучного інтелекту стало пояснення складних тем – так відповіли 46,8% опитаних.

Крім цього, школярі використовують ШІ для:

пошуку інформації – 45,5%;

виконання домашніх завдань – 42,4%;

перекладу текстів – 31,7%.

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Школам доведеться змінювати підходи до навчання

За словами директорки Центру для даних, ШІ та суспільства Українського католицького університету Тетяни Захарченко, поширення штучного інтелекту змушує переглядати традиційні підходи до освіти.

"Штучний інтелект змушує нас фактично перезібрати всю систему роботи школи: роль учителя, взаємодію з учнями, методики навчання. Багато підходів, які працювали ще кілька років тому, сьогодні вже потребують переосмислення", – зазначила Тетяна Захарченко.

Наразі Освітня фундація "МрійДій" працює над моделлю політики використання штучного інтелекту в школах. Особливість підходу полягає в тому, що правила створюють спільно з учнями, педагогами та батьками, а також з урахуванням міжнародних і українських рекомендацій.

У серпні документ планують доопрацювати разом із педагогами, а вже у вересні розпочати його апробацію в освітньому процесі. Отриманий досвід стане основою моделі, яку зможуть використовувати й інші українські школи.

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