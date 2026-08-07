Бронеавтомобілі "Української бронетехніки" двічі рятували життя заступнику командира 41 ОМБр Гребеннікову. ВIДЕО

Бронеавтомобілі "Української бронетехніки" двічі рятували життя заступнику командира 41 окремої механізованої бригади полковнику В’ячеславу Гребеннікову.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці "Української бронетехніки", передає Цензор.НЕТ.

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Так, військовий із власного досвіду знає, що таке перебувати всередині бронекапсули, коли по машині ведеться вогонь.

"У Соледарі "Варта" врятувала мені життя, витримавши обстріл із великокаліберних кулеметів, а в Часовому Яру "Новатор" витримав удар FPV-дрона, коли я перебував усередині. Обидва рази машини виїхали з-під ударів на ранфлетах", - розповів полковник.

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За словами військового, бронеавтомобіль на базі Ford є універсальною платформою, яка легко ремонтується, для якої нескладно знайти необхідні запчастини, а за потреби ремонт можна виконати навіть власноруч.

Детальніше про машини, які неодноразово довели свою надійність у бою та врятували не одне життя українських захисників, - дивіться у відео.

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