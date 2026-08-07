УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
31586 відвідувачів онлайн
Новини Виробництво української техніки Військова техніка
3 289 1

Бронеавтомобілі "Української бронетехніки" двічі рятували життя заступнику командира 41 ОМБр Гребеннікову. ВIДЕО

Бронеавтомобілі "Української бронетехніки" двічі рятували життя заступнику командира 41 окремої механізованої бригади полковнику В’ячеславу Гребеннікову.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці "Української бронетехніки", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, військовий із власного досвіду знає, що таке перебувати всередині бронекапсули, коли по машині ведеться вогонь.

Соледарі "Варта" врятувала мені життя, витримавши обстріл із великокаліберних кулеметів, а в Часовому Яру "Новатор" витримав удар FPV-дрона, коли я перебував усередині. Обидва рази машини виїхали з-під ударів на ранфлетах", - розповів полковник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Українська бронетехніка" розробляє нові FPV-дрони із власними бойовими частинами. ФОТО

За словами військового, бронеавтомобіль на базі Ford є універсальною платформою, яка легко ремонтується, для якої нескладно знайти необхідні запчастини, а за потреби ремонт можна виконати навіть власноруч.

Детальніше про машини, які неодноразово довели свою надійність у бою та врятували не одне життя українських захисників, - дивіться у відео.

Читайте: Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації новий безпілотний комплекс "Української бронетехніки"

Автор: 

техніка (1816) Українська бронетехніка (93)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 