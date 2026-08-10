Британія закликала союзників посилити ППО України до зими

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг закликав союзників посилити ППО України, щоб захистити країну від зимових атак РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Стрітінг написав у статті для Sunday Times.

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Зазначається, що британський міністр перебував в Україні минулого тижня. Під час візиту він обговорив підготовку України до зими в умовах російських обстрілів. У попередні роки Росія в холодний період атакувала енергетичну інфраструктуру України.

Міністр зазначив: хоча нині Путін програє війну, "українці знають, що приносить зима і як вона може змінити ситуацію".

"Я повертаюся з Києва з чітким розумінням того, що потрібно Україні, аби пережити цю зиму. Де Велика Британія може надати необхідні ресурси, ми це зробимо. А там, де ми не можемо цього зробити, моє завдання – мобілізувати союзників, щоб знайти такі можливості", – зазначив Стрітінг.

Посилення ППО України

За словами Веса Стрітінга, його мета разом із німецьким колегою Борисом Пісторіусом, з яким вони головують у Контактній групі з питань оборони України, - перетворити підтримку близько 50 країн на конкретну військову допомогу.

"Це має передбачати збільшення ресурсів для протиповітряної оборони", - наголосив британський міністр.

Наступне засідання "Рамштайну"

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України очікується у вересні. Значну увагу під час зустрічі, ймовірно, приділять постачанню Україні засобів протиповітряної оборони.

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