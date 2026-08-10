СБС уразили НПЗ у Татарстані: зафіксовано вибухи та пожежі. ВIДЕО

Оператори 1-го окремого центру та 413-го полку "Рейд" у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили НПЗ "ТАНЕКО", розташований у Нижньокамську, Республіка Татарстан.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили безпілотних систем.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Підприємство є одним із ключових активів "Татнефти" у сфері нафтопереробки. Його створили як масштабний комплекс нафтопереробних і нафтохімічних виробництв та ввели в експлуатацію у 2011 році.

Проєктна потужність комплексу за сировиною становить близько 13 млн тонн нафти на рік. "ТАНЕКО" виробляє понад 20 видів продукції, зокрема автомобільні бензини АІ-92, АІ-95, АІ-98 та АІ-100, дизельне паливо стандарту Євро-5, авіаційне паливо, базові оливи та суднове паливо.

"Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника продовжувати збройну агресію проти України", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБС могли б у 7 разів збільшити удари по Криму, але цьому заважають затримки із фінансуванням, - Мадяр