Трамп запровадив мита до 100% на імпорт дронів та їхніх компонентів

Президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на імпорт безпілотників, док-станцій та компонентів до них. Залежно від характеристик продукції та країни походження тарифи становитимуть від 10% до 100%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Білого дому.

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Найвищий тариф - 100% - встановлено для безпілотників, які, на думку американської влади, становлять особливу загрозу для національної безпеки. Зокрема, йдеться про дрони зі злітною масою понад 25 кг і тепловізійними можливостями, а також окремі док-станції та критично важливі компоненти.

Для інших дронів мито становитиме 25%

Для деяких легших дронів та інших компонентів, які не мають характеристик, безпосередньо пов’язаних із національною безпекою, тариф становитиме 25%.

Водночас для низки країн-партнерів США передбачені знижені ставки за умови, що основна частина апаратного та програмного забезпечення, а також технологій походить із цих держав або Сполучених Штатів. Для Європейського Союзу, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Швейцарії та Ліхтенштейну встановлено тариф у 15%, а для Великої Британії — 10%.

Коли нові тарифи набудуть чинності

У Білому домі заявили, що нові тарифи мають посилити національну безпеку США, захистити оборонну та промислову базу країни, а також сприяти створенню робочих місць.

Нові мита на безпілотники набудуть чинності через 21 день після підписання указу. Для компонентів, які не належать до особливо чутливих категорій, передбачено 180-денний перехідний період.

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