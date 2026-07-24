США ввели нові мита для 60 країн – вони охоплюють понад 99% американського імпорту

США запровадили нові мита проти 60 торговельних партнерів, оскільки вони, за оцінкою США, не змогли належним чином вирішити проблему примусової праці.

Як пише ВВС, ті, на кого поширюються мита, включно з Великою Британією, Китаєм та Європейським Союзом, зіткнуться з митом від 10% до 12,5% на всі товари.

Так, нові мита застосовуються до 60 провідних торговельних партнерів США, що охоплює 99,4% імпорту США.

Мита набули чинності в п'ятницю, 24 липня, після закінчення терміну дії тимчасового 10% мита на іноземні товари, запровадженого раніше цього року.

Причини введення мит

Білий дім минулого місяця запропонував мита на імпорт у розмірі 10-12,5% через побоювання, що вони недостатньо роблять для боротьби з примусовою працею.

"Сьогоднішні дії почнуть виправляти те, що є одночасно порушенням прав людини та спотворюючою торговельною практикою, щоб покращити добробут працівників у всьому світі", – сказав торговий представник США Джеймісон Грір.

Реальні обставини

Однак, на думку тоговельних експертів, що адміністрація президента США Дональда Трампа "рішуче налаштована" продовжувати свою митну стратегію.

При цьому малоймовірно, що країни, які постраждали від тарифів, зможуть довести, що вони мають достатні заходи для запобігання імпорту примусової праці.

Мита, ймовірно, збільшать витрати для бізнесу та споживачів, хоча їхі вплив може бути пом’якшений через кількість товарів, що виключені з сфери застосування.

Окрім того, більшість торговельних партнерів будуть розчаровані новими митами і, ймовірно, зосередяться на способах "зменшення своєї залежності від США", укладаючи угоди з іншими країнами.

Політика Трампа

Трамп давно стверджує, що мита захищають американських працівників і стимулюють економіку США.

У квітні 2025 року Трамп запровадив мита до 50% на світових торговельних партнерів у день, який він назвав "Днем визволення", прагнучи вирішити проблему, яку він вважав несправедливим ставленням до США.

Однак пізніше Верховний суд США скасував ці мита та заявив, що американський президент перевищив свої повноваження, що призвело до повернення коштів на десятки мільярдів доларів.

Після рішення Верховного суду США, який визнав, що Трамп не мав повноважень запроваджувати мита, американський бізнес почав масово вимагати компенсації.

Тоді Трамп назвав рішення Верховного суду США, яке визнало його глобальні мита незаконними та скасувало їх, "ганьбою". Під час сніданку в Білому домі з губернаторами 20 лютого вранці він охарактеризував ситуацію як "ганьбу", водночас запевнивши присутніх, що має резервний план.

Відтоді Білий дім розглядав альтернативні способи запровадження імпортних мит, включно з масштабним 10% збором як частиною тимчасового рішення, термін дії якого якраз закінчився 24 липня 2026 року.

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Раніше повідомлялося з посиланням на дослідження Кільського інституту світової економіки, що мита, запроваджені Трампом на імпортну продукцію, майже повністю оплачуються американськими імпортерами, їхніми внутрішніми клієнтами та споживачами США.

У березні 2026 року стало відомо, що мита США коштували автомобільним виробникам щонайменше $35,4 млрд із 2025 року.

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