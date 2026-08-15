Литва створить завод боєприпасів для ЗСУ: виробництво стартує у 2027 році

Литва та українська оборонна компанія DEMZ домовилися про створення заводу боєприпасів. Будівництво планують розпочати восени 2026 року, а виробництво - запустити наприкінці 2027-го.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.

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Реалізація проєкту має створити до 450 робочих місць в Алітусі та Пріенайському районі. Компанія DEMZ планує залучати фахівців із різним рівнем кваліфікації та розробити для них спеціальні програми навчання.

Будівництво нового виробничого майданчика у Пріенайському районі має розпочатися восени 2026 року. Запустити виробництво планують наприкінці 2027 року.

Боєприпаси вироблятимуть насамперед для України

Основною метою нового підприємства стане виробництво боєприпасів для потреб Збройних сил України. Надалі продукцію планують постачати й іншим союзникам.

Зазначається, що виробництво відповідатиме оборонним потребам країн НАТО.

Проєкт передбачає не лише виготовлення боєприпасів, а й проведення наукових досліджень та розробку нових технологічних рішень у цій сфері.

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