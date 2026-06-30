Україна замовила у Rheinmetall снаряди на десятки мільйонів євро, - Reuters

Німецька оборонна компанія Rheinmetall отримала контракт від України на постачання артилерійських снарядів і порохових зарядів на десятки мільйонів євро.

Про це пише видання Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Вартість контракту буде врахована у другому кварталі 2026 року, а виконання замовлення планується завершити у першому кварталі 2027 року, пише видання.

Компанія заявила, що вже розпочала виробництво для цього замовлення в Іспанії.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 30 червня Єврокомісія виділила 3,9 млрд євро в рамках першого траншу у 6 млрд євро, які підуть на закупівлю дронів.

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