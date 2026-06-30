Украина заказала у Rheinmetall снаряды на десятки миллионов евро, — Reuters

Немецкая оборонная компания Rheinmetall получила от Украины контракт на поставку артиллерийских снарядов и пороховых зарядов на десятки миллионов евро.

Об этом пишет издание Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Стоимость контракта будет учтена во втором квартале 2026 года, а выполнение заказа планируется завершить в первом квартале 2027 года, пишет издание.

Компания заявила, что уже приступила к производству для этого заказа в Испании.

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Что этому предшествовало?

Напомним, что 30 июня Еврокомиссия выделила 3,9 млрд евро в рамках первого транша в 6 млрд евро, которые пойдут на закупку дронов.

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