Украина заказала у Rheinmetall снаряды на десятки миллионов евро, — Reuters
Немецкая оборонная компания Rheinmetall получила от Украины контракт на поставку артиллерийских снарядов и пороховых зарядов на десятки миллионов евро.
Об этом пишет издание Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
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Стоимость контракта будет учтена во втором квартале 2026 года, а выполнение заказа планируется завершить в первом квартале 2027 года, пишет издание.
Компания заявила, что уже приступила к производству для этого заказа в Испании.
Что этому предшествовало?
Напомним, что 30 июня Еврокомиссия выделила 3,9 млрд евро в рамках первого транша в 6 млрд евро, которые пойдут на закупку дронов.
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