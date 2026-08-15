Качинський заявив про "незаконні розкопки" на місцях колишніх польських сіл в Україні

Лідер польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що на місцях колишніх польських сіл на території України нібито проводять незаконні розкопки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Onet.

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У заяві Качинського йдеться про історико-географічний регіон на заході України, який у Польщі називали Східною Галичиною.

"Незаконні розкопки на місцях колишніх польських сіл у Східній Галичині дійсно відбуваються", - заявив Качинський.

Він також стверджує, що так звані "чорні копачі" нібито оскверняють останки померлих і розкрадають цінності жертв із метою фінансової вигоди. За словами політика, це начебто відбувається за мовчазної згоди місцевої української влади.

Партія звернеться до польської влади

Качинський повідомив, що його партія планує звернутися до найважливіших державних органів Польщі, зокрема до Міністерства закордонних справ.

"Ми вимагатимемо пояснень та реакції на цю злочинну діяльність", - заявив він.

Водночас Качинський не уточнив, про які саме випадки йдеться. На момент його заяви також не було наведено конкретних доказів або підтверджень тверджень про нібито причетність місцевої української влади до незаконних розкопок.

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