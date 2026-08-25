Мельник закликав Радбез ООН вимагати від РФ припинення війни та створення демілітаризованої зони

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав Раду Безпеки ООН ухвалити резолюцію, яка зобов’яже Росію негайно припинити бойові дії проти України, вивести свої війська з усієї міжнародно визнаної території держави та створити 50-кілометрову демілітаризовану зону з російського боку кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це український дипломат заявив на засіданні Радбезу ООН у понеділок, присвяченому Дню Незалежності України.

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Він зазначив, що після відмови Росії погодитися на припинення вогню Україна регулярно порушує питання про необхідність відповідної резолюції Ради Безпеки ООН. Водночас ця ініціатива, за його словами, досі не отримала належної реакції.

Постпред України також згадав нещодавню відмову російського лідера Володимира Путіна від мирних пропозицій, переданих українською стороною.

"Роблячи це, Росія знову плює в обличчя й демонструє зневагу кожному членові Ради Безпеки", – заявив Мельник.

Що має бути в резолюції

Український дипломат закликав членів Радбезу винести на розгляд резолюцію, яка передбачатиме виконання Росією обов’язкового наказу Міжнародного суду ООН від 16 березня 2022 року щодо негайного припинення воєнних дій в Україні та проти України.

Документ, за словами Мельника, також має вимагати негайного та безумовного виведення всіх російських військ із міжнародно визнаної території України.

Ще одним положенням має стати створення 50-кілометрової демілітаризованої зони з російського боку міжнародного кордону з Україною. Її метою має бути захист цивільного населення від російських атак.

Мельник: Радбез не може ігнорувати дії РФ

Постійний представник України наголосив, що Рада Безпеки ООН не повинна й надалі залишати без реакції відмову Росії припинити війну.

"Якщо Радбез справді серйозно налаштований припинити російську війну на знищення України, то має нарешті виконати те, що Міжнародний суд ООН постановив чотири з половиною роки тому", – підкреслив Мельник.

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