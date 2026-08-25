Мельник призвал Совбез ООН потребовать от РФ прекращения войны и создания демилитаризованной зоны

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал Совет Безопасности ООН принять резолюцию, которая обяжет Россию немедленно прекратить боевые действия против Украины, вывести свои войска со всей международно признанной территории государства и создать 50-километровую демилитаризованную зону с российской стороны границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом украинский дипломат заявил на заседании Совбеза ООН в понедельник, посвященном Дню Независимости Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что после отказа России согласиться на прекращение огня Украина регулярно поднимает вопрос о необходимости соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. В то же время эта инициатива, по его словам, до сих пор не получила должной реакции.

Постпред Украины также упомянул недавний отказ российского лидера Владимира Путина от мирных предложений, переданных украинской стороной.

"Поступая таким образом, Россия вновь плюет в лицо и демонстрирует пренебрежение каждому члену Совета Безопасности", — заявил Мельник.

Что должно быть в резолюции

Украинский дипломат призвал членов Совбеза вынести на рассмотрение резолюцию, которая будет предусматривать выполнение Россией обязательного постановления Международного суда ООН от 16 марта 2022 года о немедленном прекращении военных действий в Украине и против Украины.

Документ, по словам Мельника, также должен требовать немедленного и безусловного вывода всех российских войск с международно признанной территории Украины.

Еще одним положением должно стать создание 50-километровой демилитаризованной зоны с российской стороны международной границы с Украиной. Ее целью должна быть защита гражданского населения от российских атак.

Мельник: Совбез не может игнорировать действия РФ

Постоянный представитель Украины подчеркнул, что Совет Безопасности ООН не должен и впредь оставлять без реакции отказ России прекратить войну.

"Если Совбез действительно серьезно настроен прекратить российскую войну по уничтожению Украины, то должен наконец выполнить то, что Международный суд ООН постановил четыре с половиной года назад", — подчеркнул Мельник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия уже проигрывает и в конечном итоге проиграет эту войну, - Мельник