Росія пригрозила атакувати британські заводи через ракети для України, - The Telegraph

У Росії пригрозили ударами по британських підприємствах, які виробляють дрони та компоненти для ракет, що постачаються Україні, після рішення Лондона передати Києву креслення ракет Storm Shadow. Радник Кремля Андрій Федоров заявив, що Москва не виключає "напіввійськових дій" проти британських виробників дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

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За словами Федорова, серед можливих сценаріїв можуть бути кібератаки або інші дії, спрямовані проти підприємств, які виробляють безпілотники чи компоненти ракет Storm Shadow для України.

"Можуть бути різні політичні кроки, і я не можу на 100 відсотків виключити, що можуть бути, наприклад, якісь напіввійськові дії", – сказав російський представник.

Він уточнив, що такі атаки нібито можуть здійснюватися не безпосередньо Росією, а "з невідомих джерел".

"Щось може статися з підприємствами, із заводами, які виробляють дрони для України", – заявив Федоров.

У Москві говорять про можливу "видиму реакцію"

Колишній заступник міністра закордонних справ РФ також заявив, що на Путіна чинять тиск із вимогою вжити заходів проти Великої Британії.

За його словами, рано чи пізно реакція Москви може бути не лише словесною, а й "видимою".

Російська влада раніше вже критикувала рішення Лондона щодо передачі Україні інформації та креслень, пов’язаних із ракетами Storm Shadow. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав обмін такими даними "підливанням масла у вогонь" війни.

Британія не відмовляється від підтримки України

Попри погрози Москви, Велика Британія продовжує розширювати військову та розвідувальну співпрацю з Україною.

Минулого тижня британські безпілотники вперше були використані для удару по території Росії. У відповідь Москва заявила, що Лондон заплатить "вищу ціну" за підтримку Києва.

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Під час візиту до Києва прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем також заявив про необхідність подальшої підтримки України та засудив російські погрози.

Україна, зі свого боку, передала Великій Британії розвідувальні дані, які можуть допомогти у протидії російським шпигунам і диверсійній діяльності.

Росія розширює кампанію диверсій у Європі

Погрози британським підприємствам прозвучали на тлі повідомлень про активізацію російської диверсійної діяльності в Європі.

За даними західних розвідувальних джерел, Москва може бути причетна до серії атак на європейські підприємства оборонної промисловості. Кремль, як повідомляється, залучає до диверсій місцеві кримінальні угруповання, намагаючись організовувати операції таким чином, щоб вони не призводили до застосування статті 5 НАТО.

Федоров заявив, що членство Великої Британії в НАТО нібито підвищує ризик прямого протистояння з Росією.

Він також назвав рішення Лондона щодо операції Storm Shadow "прямим військовим втручанням" у війну, яка, за його словами, вже вийшла за межі України.

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