Россия пригрозила атаковать британские заводы из-за ракет для Украины, - The Telegraph

В России пригрозили нанести удары по британским предприятиям, производящим дроны и компоненты для ракет, поставляемых Украине, после решения Лондона передать Киеву чертежи ракет Storm Shadow. Советник Кремля Андрей Федоров заявил, что Москва не исключает "полувоенных действий" против британских производителей дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

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По словам Федорова, среди возможных сценариев могут быть кибератаки или другие действия, направленные против предприятий, производящих беспилотники или компоненты ракет Storm Shadow для Украины.

"Могут быть различные политические шаги, и я не могу на 100 процентов исключить, что могут быть, например, какие-то полувоенные действия", - сказал российский представитель.

Он уточнил, что такие атаки якобы могут осуществляться не непосредственно Россией, а "из неизвестных источников".

"Что-то может произойти с предприятиями, с заводами, которые производят дроны для Украины", - заявил Федоров.

В Москве говорят о возможной "видимой реакции"

Бывший заместитель министра иностранных дел РФ также заявил, что на Путина оказывают давление с требованием принять меры против Великобритании.

По его словам, рано или поздно реакция Москвы может быть не только словесной, но и "видимой".

Российские власти ранее уже критиковали решение Лондона о передаче Украине информации и чертежей, связанных с ракетами Storm Shadow. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал обмен такими данными "подливанием масла в огонь" войны.

Великобритания не отказывается от поддержки Украины

Несмотря на угрозы Москвы, Великобритания продолжает расширять военное и разведывательное сотрудничество с Украиной.

На прошлой неделе британские беспилотники впервые были использованы для нанесения удара по территории России. В ответ Москва заявила, что Лондон заплатит "высокую цену" за поддержку Киева.

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Во время визита в Киев премьер-министр Великобритании Энди Бернем также заявил о необходимости дальнейшей поддержки Украины и осудил российские угрозы.

Украина, со своей стороны, передала Великобритании разведывательные данные, которые могут помочь в противодействии российским шпионам и диверсионной деятельности.

Россия расширяет кампанию диверсий в Европе

Угрозы британским предприятиям прозвучали на фоне сообщений об активизации российской диверсионной деятельности в Европе.

По данным западных разведывательных источников, Москва может быть причастна к серии атак на европейские предприятия оборонной промышленности. Кремль, как сообщается, привлекает к диверсиям местные криминальные группировки, пытаясь организовывать операции таким образом, чтобы они не приводили к применению статьи 5 НАТО.

Федоров заявил, что членство Великобритании в НАТО якобы повышает риск прямого противостояния с Россией.

Он также назвал решение Лондона об операции Storm Shadow "прямым военным вмешательством" в войну, которая, по его словам, уже вышла за пределы Украины.

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