Київщина готується до осінньо-зимового періоду: перевірять інфраструктуру та укриття

Начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про підготовку області до осінньо-зимового періоду та опалювального сезону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Ткаченка в телеграм-каналі.

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На Київщині перевірять інфраструктуру та транспорт

Рада оборони Київської області розглянула питання захисту критичної інфраструктури, енергетичних об'єктів і систем життєзабезпечення громад.

У засіданні взяли участь представники Сил оборони, поліції, ДСНС, керівництво обласної військової адміністрації, керівники районних військових адміністрацій та голови громад.

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Окремо обговорили безпеку пасажирських і вантажних перевезень. Останні перевірки виявили низку порушень встановлених норм і правил.

Ткаченко поставив завдання навести лад у транспортній сфері та посилити контроль за перевезеннями.

"Попереду осінньо-зимовий період, опалювальний сезон. У нас є досвід попередніх років, і ми знаємо, що можемо очікувати від країни-агресора. Мусимо бути готові реагувати на всі можливі виклики", – написав начальник Київської ОВА.

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В області оновлять дані про укриття

Окрему увагу під час засідання приділили готовності до надзвичайних ситуацій - Київська ОВА розробила алгоритм дій.

Він передбачає спільну роботу сил цивільного захисту, медиків, громад, волонтерів та фахівців, які надаватимуть людям психологічну допомогу.

Ткаченко наголосив, що алгоритм мають довести до всіх громад Київщини. На місцях також планують посилити готовність та перевірити взаємодію служб.

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Крім того, начальник ОВА доручив провести аудит укриттів та перевірити й актуалізувати інформацію про фонд захисних споруд області.

Оновлені дані планують зробити доступними для жителів у форматі чат-бота. У ньому також має бути можливість повідомляти про доступність або стан захисної споруди.