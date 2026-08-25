Киевщина готовится к осенне-зимнему периоду: проверят инфраструктуру и укрытия

Начальник Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил о подготовке области к осенне-зимнему периоду и отопительному сезону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Ткаченко в Telegram-канале.

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В Киевской области проверят инфраструктуру и транспорт

Совет обороны Киевской области рассмотрел вопросы защиты критической инфраструктуры, энергетических объектов и систем жизнеобеспечения населенных пунктов.

В заседании приняли участие представители Сил обороны, полиции, ГСЧС, руководство областной военной администрации, руководители районных военных администраций и главы громад.

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Отдельно обсудили безопасность пассажирских и грузовых перевозок. Последние проверки выявили ряд нарушений установленных норм и правил.

Ткаченко поставил задачу навести порядок в транспортной сфере и усилить контроль за перевозками.

"Впереди осенне-зимний период, отопительный сезон. У нас есть опыт предыдущих лет, и мы знаем, чего можно ожидать от страны-агрессора. Мы должны быть готовы реагировать на все возможные вызовы", - написал глава Киевской ОВА.

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В области обновят данные об укрытиях

Особое внимание во время заседания уделили готовности к чрезвычайным ситуациям - Киевская ОВА разработала алгоритм действий.

Он предусматривает совместную работу сил гражданской защиты, медиков, общин, волонтеров и специалистов, которые будут оказывать людям психологическую помощь.

Ткаченко подчеркнул, что алгоритм необходимо довести до всех общин Киевской области. На местах также планируют усилить готовность и проверить взаимодействие служб.

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Кроме того, глава ОГА поручил провести аудит укрытий, а также проверить и обновить информацию о фонде защитных сооружений области.

Обновленные данные планируется сделать доступными для жителей в формате чат-бота. В нем также должна быть возможность сообщать о доступности или состоянии защитного сооружения.