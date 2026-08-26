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Новини Реабілітація військових Виплати військовим
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Військовим зберігатимуть виплату грошового забезпечення впродовж всього стаціонарного лікування: Зеленський підписав закон

лікування

Віднині за військовослужбовцями зберігатиметься виплата грошового забезпечення за весь час лікування або реабілітації у стаціонарних умовах. Зокрема, якщо вони проходять лікування в закладах охорони здоров’я іноземних держав.

Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Збереження виплат на весь період лікування 

Закон вносить зміни до низки законодавчих актів щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону, на належну медичну допомогу, реабілітацію, протезування.

Наразі грошове забезпечення за останньою займаною посадою зберігається за військовослужбовцем за період стаціонарного лікування, але не більше ніж 12 місяців поспіль. Якщо лікування триває понад 4 місяці, для продовження виплати необхідний висновок ВЛК про потребу в тривалому лікуванні.

Згідно з новим законом, тривалість лікування не буде обмежувати право військовослужбовця на збереження грошового забезпечення 12 місяцями на підставах, визначених Кабміном.

Водночас нові правила не означають автоматичного збереження всіх додаткових виплат, зокрема додаткових винагород. Умови їх виплати будуть визначені окремою постановою уряду.

"Вимога до проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) не скасовується. Після лікування, але не пізніше ніж через 12 місяців від його початку, військовослужбовець має пройти медогляд для визначення придатності до військової служби. Якщо лікування триває понад 12 місяців, повторний огляд ВЛК проводиться не рідше ніж кожні 4 місяці в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України", - розповіли в оборонному відомстві.

міноборони

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Якісне харчування та протезування коштом держави

Крім того, закон передбачає покращене харчування у медичних і реабілітаційних закладах для військовослужбовців, ветеранів та громадян, звільнених із полону. Також гарантується, що їхнє лікування та реабілітація здійснюватиметься на рівних умовах за рахунок коштів державного бюджету.

Також документ встановлює, що військовослужбовці з пораненнями або травмами, а також особи з інвалідністю внаслідок війни мають забезпечуватися високофункціональними протезами та/або ортезами за рахунок державного бюджету.

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Автор: 

закон (1597) Міноборони (7300) військовослужбовці (5260) лікування (599)
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Топ коментарі
+3
а після лікування, всі придатні, окрім інвалідів з аптуванням.
і знову у підрозділ!
і ніфіга не в тил!!!!
бо в тилу все зайнято, блатними.

у кого є сумніви, бажаю відвідати шпиталі.
в києві, це, центральній на вулиці госпітальній. печерск.

мав досвід супроводжувати родича з тяжким пораненням.
зараз він, знову у тому ж підрозділі.
ну, може не на нулі, але на другій лінії!
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26.08.2026 16:57 Відповісти
+3
Воно іпануте!!! Реабілітація тільки в стаціонарі, с@ко!!! Щоб ти ноги переламав!!!

Ти, падло, вбив мого чоловіка, зробив з мене інваліда, своїми приколами.

Щоб ти, твоя скумбрія, мама рімма, тато сашо подохли. А діти - нехай відробляють.
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26.08.2026 17:03 Відповісти
+3
звісно, пафосно, але низький вам уклін.
****, стільки молодих красивих хлопців, але з отаким зламаним життям!
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26.08.2026 17:07 Відповісти

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