Військовим зберігатимуть виплату грошового забезпечення впродовж всього стаціонарного лікування: Зеленський підписав закон

Віднині за військовослужбовцями зберігатиметься виплата грошового забезпечення за весь час лікування або реабілітації у стаціонарних умовах. Зокрема, якщо вони проходять лікування в закладах охорони здоров’я іноземних держав.

Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Збереження виплат на весь період лікування

Закон вносить зміни до низки законодавчих актів щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону, на належну медичну допомогу, реабілітацію, протезування.

Наразі грошове забезпечення за останньою займаною посадою зберігається за військовослужбовцем за період стаціонарного лікування, але не більше ніж 12 місяців поспіль. Якщо лікування триває понад 4 місяці, для продовження виплати необхідний висновок ВЛК про потребу в тривалому лікуванні.

Згідно з новим законом, тривалість лікування не буде обмежувати право військовослужбовця на збереження грошового забезпечення 12 місяцями на підставах, визначених Кабміном.

Водночас нові правила не означають автоматичного збереження всіх додаткових виплат, зокрема додаткових винагород. Умови їх виплати будуть визначені окремою постановою уряду.

"Вимога до проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) не скасовується. Після лікування, але не пізніше ніж через 12 місяців від його початку, військовослужбовець має пройти медогляд для визначення придатності до військової служби. Якщо лікування триває понад 12 місяців, повторний огляд ВЛК проводиться не рідше ніж кожні 4 місяці в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України", - розповіли в оборонному відомстві.

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Якісне харчування та протезування коштом держави

Крім того, закон передбачає покращене харчування у медичних і реабілітаційних закладах для військовослужбовців, ветеранів та громадян, звільнених із полону. Також гарантується, що їхнє лікування та реабілітація здійснюватиметься на рівних умовах за рахунок коштів державного бюджету.

Також документ встановлює, що військовослужбовці з пораненнями або травмами, а також особи з інвалідністю внаслідок війни мають забезпечуватися високофункціональними протезами та/або ортезами за рахунок державного бюджету.

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