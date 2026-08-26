Военным будут сохранять выплату денежного довольствия на протяжении всего стационарного лечения: Зеленский подписал закон
Отныне военнослужащим будет по-прежнему выплачиваться денежное довольствие за весь период лечения или реабилитации в стационарных условиях. В частности, если они проходят лечение в медицинских учреждениях зарубежных государств.
Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Министерства обороны, пишет Цензор.НЕТ.
Сохранение выплат на весь период лечения
Закон вносит изменения в ряд законодательных актов, касающихся обеспечения права военнослужащих, ветеранов и военнопленных, освобожденных из плена, на надлежащую медицинскую помощь, реабилитацию и протезирование.
В настоящее время денежное довольствие по последней занимаемой должности сохраняется за военнослужащим на период стационарного лечения, но не более чем на 12 месяцев подряд. Если лечение длится более 4 месяцев, для продолжения выплаты необходимо заключение ВЛК о необходимости длительного лечения.
Согласно новому закону, продолжительность лечения не будет ограничивать право военнослужащего на сохранение денежного довольствия 12 месяцами на основаниях, определенных Кабмином.
В то же время новые правила не означают автоматического сохранения всех дополнительных выплат, в частности дополнительных вознаграждений. Условия их выплаты будут определены отдельным постановлением правительства.
"Требование о прохождении военно-врачебной комиссии (ВЛК) не отменяется. После лечения, но не позднее чем через 12 месяцев с момента его начала, военнослужащий должен пройти медосмотр для определения годности к военной службе. Если лечение длится более 12 месяцев, повторный осмотр ВЛК проводится не реже, чем каждые 4 месяца в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины", — сообщили в оборонном ведомстве.
Качественное питание и протезирование за счет государства
Кроме того, закон предусматривает улучшенное питание в медицинских и реабилитационных учреждениях для военнослужащих, ветеранов и граждан, освобожденных из плена. Также гарантируется, что их лечение и реабилитация будут осуществляться на равных условиях за счет средств государственного бюджета.
Кроме того, документ устанавливает, что военнослужащие с ранениями или травмами, а также лица с инвалидностью вследствие войны должны обеспечиваться высокофункциональными протезами и/или ортезами за счет государственного бюджета.
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і знову у підрозділ!
і ніфіга не в тил!!!!
бо в тилу все зайнято, блатними.
у кого є сумніви, бажаю відвідати шпиталі.
в києві, це, центральній на вулиці госпітальній. печерск.
мав досвід супроводжувати родича з тяжким пораненням.
зараз він, знову у тому ж підрозділі.
ну, може не на нулі, але на другій лінії!
****, стільки молодих красивих хлопців, але з отаким зламаним життям!
хай живуть довго, але в злиднях та стражданнях!!!!