Военным будут сохранять выплату денежного довольствия на протяжении всего стационарного лечения: Зеленский подписал закон

Отныне военнослужащим будет по-прежнему выплачиваться денежное довольствие за весь период лечения или реабилитации в стационарных условиях. В частности, если они проходят лечение в медицинских учреждениях зарубежных государств.

Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Министерства обороны, пишет Цензор.НЕТ.

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Сохранение выплат на весь период лечения

Закон вносит изменения в ряд законодательных актов, касающихся обеспечения права военнослужащих, ветеранов и военнопленных, освобожденных из плена, на надлежащую медицинскую помощь, реабилитацию и протезирование.

В настоящее время денежное довольствие по последней занимаемой должности сохраняется за военнослужащим на период стационарного лечения, но не более чем на 12 месяцев подряд. Если лечение длится более 4 месяцев, для продолжения выплаты необходимо заключение ВЛК о необходимости длительного лечения.

Согласно новому закону, продолжительность лечения не будет ограничивать право военнослужащего на сохранение денежного довольствия 12 месяцами на основаниях, определенных Кабмином.

В то же время новые правила не означают автоматического сохранения всех дополнительных выплат, в частности дополнительных вознаграждений. Условия их выплаты будут определены отдельным постановлением правительства.

"Требование о прохождении военно-врачебной комиссии (ВЛК) не отменяется. После лечения, но не позднее чем через 12 месяцев с момента его начала, военнослужащий должен пройти медосмотр для определения годности к военной службе. Если лечение длится более 12 месяцев, повторный осмотр ВЛК проводится не реже, чем каждые 4 месяца в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины", — сообщили в оборонном ведомстве.

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Качественное питание и протезирование за счет государства

Кроме того, закон предусматривает улучшенное питание в медицинских и реабилитационных учреждениях для военнослужащих, ветеранов и граждан, освобожденных из плена. Также гарантируется, что их лечение и реабилитация будут осуществляться на равных условиях за счет средств государственного бюджета.

Кроме того, документ устанавливает, что военнослужащие с ранениями или травмами, а также лица с инвалидностью вследствие войны должны обеспечиваться высокофункциональными протезами и/или ортезами за счет государственного бюджета.

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