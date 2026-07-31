До 460 тыс. грн в месяц: утвержден порядок выплат дополнительных вознаграждений за участие в боевых действиях для бойцов НГУ, НПУ и ГПСУ

Министр внутренних дел Украины Иван Выговский подписал приказы об утверждении порядков выплаты дополнительных вознаграждений военнослужащим Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и сотрудникам полиции особого назначения в рамках экспериментального проекта по мотивационным выплатам.

Об этом сообщил Выговский, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

До 460 тыс. грн в месяц

По словам министра, этот механизм позволит гвардейцам, полицейским и пограничникам, защищающим государство на фронте, получать в месяц до 460 тысяч гривен мотивационных выплат. Учитывается сложность и опасность задач, а также конкретные результаты боевой работы.

Какие выплаты предусмотрены?

до 100 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за непосредственное участие военнослужащих в боевых действиях;

170 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за выполнение задач непосредственно на линии соприкосновения;

70 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за выполнение задач на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта;

50 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за службу на пунктах управления;

от 15 до 30 тысяч гривен в месяц для инструкторов – военнослужащих;

до 10 тысяч гривен в месяц за прохождение военной службы – для других категорий военнослужащих;

40 тысяч гривен в сутки за захват вражеских позиций;

20 тысяч гривен в сутки за возвращение утраченных позиций;

100 тысяч гривен за каждого пленного оккупанта;

15 тысяч гривен за уничтожение врага в стрелковом или рукопашном бою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За каждый месяц боевого стажа планируют доплачивать к пенсии: Улютин рассказал о новом механизме

Выговский добавил, что приказы уже находятся на государственной регистрации, после чего будут опубликованы и вступят в силу.

Указанные выплаты будут начисляться за период с 1 июня 2026 года.

Читайте: Бонусы за штурмы, пленных и уничтожение врага: Минобороны обнародовало детали новых выплат