До 460 тыс. грн в месяц: утвержден порядок выплат дополнительных вознаграждений за участие в боевых действиях для бойцов НГУ, НПУ и ГПСУ
Министр внутренних дел Украины Иван Выговский подписал приказы об утверждении порядков выплаты дополнительных вознаграждений военнослужащим Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и сотрудникам полиции особого назначения в рамках экспериментального проекта по мотивационным выплатам.
Об этом сообщил Выговский, передает Цензор.НЕТ.
До 460 тыс. грн в месяц
По словам министра, этот механизм позволит гвардейцам, полицейским и пограничникам, защищающим государство на фронте, получать в месяц до 460 тысяч гривен мотивационных выплат. Учитывается сложность и опасность задач, а также конкретные результаты боевой работы.
Какие выплаты предусмотрены?
- до 100 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за непосредственное участие военнослужащих в боевых действиях;
- 170 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за выполнение задач непосредственно на линии соприкосновения;
- 70 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за выполнение задач на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта;
- 50 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за службу на пунктах управления;
- от 15 до 30 тысяч гривен в месяц для инструкторов – военнослужащих;
- до 10 тысяч гривен в месяц за прохождение военной службы – для других категорий военнослужащих;
- 40 тысяч гривен в сутки за захват вражеских позиций;
- 20 тысяч гривен в сутки за возвращение утраченных позиций;
- 100 тысяч гривен за каждого пленного оккупанта;
- 15 тысяч гривен за уничтожение врага в стрелковом или рукопашном бою.
Выговский добавил, что приказы уже находятся на государственной регистрации, после чего будут опубликованы и вступят в силу.
Указанные выплаты будут начисляться за период с 1 июня 2026 года.
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