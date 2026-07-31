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Новости Выплаты военным
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До 460 тыс. грн в месяц: утвержден порядок выплат дополнительных вознаграждений за участие в боевых действиях для бойцов НГУ, НПУ и ГПСУ

Дополнительные вознаграждения за участие в боевых действиях для бойцов НГУ, НПУ и ГПСУ

Министр внутренних дел Украины Иван Выговский подписал приказы об утверждении порядков выплаты дополнительных вознаграждений военнослужащим Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и сотрудникам полиции особого назначения в рамках экспериментального проекта по мотивационным выплатам.

Об этом сообщил Выговский, передает Цензор.НЕТ.

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До 460 тыс. грн в месяц

По словам министра, этот механизм позволит гвардейцам, полицейским и пограничникам, защищающим государство на фронте, получать в месяц до 460 тысяч гривен мотивационных выплат. Учитывается сложность и опасность задач, а также конкретные результаты боевой работы.

Какие выплаты предусмотрены?

  • до 100 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за непосредственное участие военнослужащих в боевых действиях;
  • 170 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за выполнение задач непосредственно на линии соприкосновения;
  • 70 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за выполнение задач на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта;
  • 50 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за службу на пунктах управления;
  • от 15 до 30 тысяч гривен в месяц для инструкторов – военнослужащих;
  • до 10 тысяч гривен в месяц за прохождение военной службы – для других категорий военнослужащих;
  • 40 тысяч гривен в сутки за захват вражеских позиций;
  • 20 тысяч гривен в сутки за возвращение утраченных позиций;
  • 100 тысяч гривен за каждого пленного оккупанта;
  • 15 тысяч гривен за уничтожение врага в стрелковом или рукопашном бою.

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Выговский добавил, что приказы уже находятся на государственной регистрации, после чего будут опубликованы и вступят в силу.

Указанные выплаты будут начисляться за период с 1 июня 2026 года.

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Автор: 

выплаты (814) Госпогранслужба (7412) Нацполиция (17574) Национальная гвардия (2453) Выговский Иван (91)
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