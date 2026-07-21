За каждый месяц боевого стажа планируют доплачивать к пенсии: Улютин рассказал о новом механизме

В Министерстве социальной политики ведется работа над введением дополнительных надбавок к пенсии за боевой стаж.

Об этом министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как это будет работать?

По словам министра, за каждый месяц боевого опыта, который есть у наших защитников и защитниц, нужно добавлять определенную сумму к пенсии.

"На сегодняшний день существует просто выплата за УБД. Она для всех одинакова: будь ты там один день или четыре года. Мы должны это изменить", - уточнил он.

Впрочем, как отметил Улютин, сколько именно планируют доплачивать, пока не просчитано.

"Мы над этим работаем", - ответил на уточняющий вопрос Улютин.

Читайте также: Правительство выделило 8,3 млрд грн для СБУ, ГУР и других силовых структур, - Свириденко

Что этому предшествовало?

Ранее Улютин рассказал, что предусматривает пенсионная реформа и когда Украина перейдет на новую модель начислений. По его словам, предполагается минимальная пенсия от 6 тыс. грн и накопительная система.

Подробнее читайте в интервью Улютина для Цензор.НЕТ

Читайте также: В Украине хотят полностью изменить систему начисления пенсий