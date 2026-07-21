Минимальная пенсия от 6 тыс. грн и накопительная система: Улютин рассказал, что предусматривает пенсионная реформа и когда Украина перейдет на новую модель

В настоящее время Министерство социальной политики уже завершило "черновую" проработку проекта закона о пенсионной реформе в Украине и представило эту реформу народным депутатам. Следующим этапом станет презентация заинтересованным сторонам — работодателям, профсоюзам и экономистам.

Об этом министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

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Что предусматривает реформа?

Как отметил министр, после этого документ вынесут на широкое общественное обсуждение.

По словам Улютина, одним из элементов реформы станет базовая пенсионная выплата. Минсоцполитики предлагает установить минимальную пенсию на уровне 6 тыс. грн, а в перспективе довести ее до реального прожиточного минимума.

"Мы хотим перестроить солидарную систему таким образом, чтобы пенсия человека напрямую зависела от того, сколько взносов он внес и сколько лет проработал. В нашей пенсионной системе есть три элемента, над которыми мы работаем. Один из них — это когда человек уже дожил до определенного возраста, государство должно исключить возможность бедности в старости. Поэтому базовая выплата должна быть. Мы хотим установить минимальный размер пенсионной выплаты на уровне 6 тысяч гривен. Но мы стремимся к тому, чтобы базовая пенсионная выплата соответствовала реальному прожиточному минимуму", — подчеркнул министр.

Также Улютин отметил, что вторым элементом являются специальные пенсии, поскольку давно назрела необходимость перевести этот элемент в накопительные системы для соответствующих профессий.

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Накопительная система

"И еще один элемент — это накопительная система. Каждый работающий должен думать о том, какой размер пенсии он будет получать в будущем, и вносить накопительные пенсионные взносы. В нашем проекте мы предлагаем создать необязательную систему с автозаписью. Это когда объявлена автозапись, все люди в системе автоматически подписываются на пенсионные взносы в определенном объеме, но каждый человек может отказаться от уплаты таких взносов. При этом он должен четко осознавать, что в будущем не получит больше, чем предлагает солидарная система", — рассказал Улютин.

Переход от специальных пенсий к профессиональной накопительной системе, по оценке министра, продлится около 13 лет. Лица, уже имеющие более половины необходимого стажа, смогут выйти на пенсию по действующим правилам.

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"Таким образом, мы постепенно перейдем к пенсионной системе, которая в принципе будет соответствовать тем ожиданиям, которые у нас есть", — пояснил он, добавив, что каждый сам сможет выбрать негосударственный пенсионный фонд, в котором будет вести такой накопительный счет.

Более подробно читайте в интервью Улютина для Цензор.НЕТ