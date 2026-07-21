Мінімальна пенсія від 6 тис. грн та накопичувальна система: Улютін розповів, що передбачає пенсійна реформа і коли Україна перейде на нову модель

Наразі Міністерство соцполітики вже завершило чорнове" відпрацювання проєкту закону про пенсійну реформу в Україні та презентувало цю реформу народним депутатам. На черзі презентація стейкхолдерами - роботодавцям, профспілкам та економістам.

Про це міністр соцполітики, сім’ї та єдності Денис Улютін розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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Що передбачає реформа?

Як зазначив міністр, після цього документ винесуть на широке громадське обговорення.

За словами Улютіна, одним із елементів реформи стане базова пенсійна виплата. Мінсоцполітики пропонує встановити старт мінімальної пенсії на рівні 6 тис. грн, а в перспективі довести її до реального прожиткового мінімуму.

"Ми хочемо перебудувати солідарну систему таким чином, щоб пенсія людини напряму залежала від того, скільки внесків вона зробила і скільки років працювала. В нашій пенсійній системі є три елементи, які ми відпрацьовуємо. Один із них - це коли людина вже дожила до певного віку, держава має унеможливити бідність в старості. Тому базова виплата має бути. Ми хочемо зробити старт мінімальної пенсійної виплати з 6 тисяч гривень. Але ми прагнемо того, щоб базова пенсійна виплата була на рівні реального прожиткового мінімуму", - наголосив міністр.

Також Улютін зазначив, що другий елемент - це спеціальні пенсії, оскільки давно назріла необхідність перевести цей елемент в накопичувальні системи для відповідних професій.

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Накопичувальна система

"І ще один елемент - це накопичувальна система. Кожен працюючий має думати про те, який обсяг пенсії отримуватиме в майбутньому і робити накопичувальні пенсійні внески. В нашому проєкті ми пропонуємо зробити необов’язкову систему з автозаписом. Це коли оголошено автозапис, усі люди в системі автоматично підписуються на пенсійні внески в певному обсязі, але кожна людина може відмовитись від сплати таких внесків. При цьому, має чітко усвідомити, що в майбутньому не матиме більше, ніж пропонує солідарна система", - розповів Улютін.

Перехід від спеціальних пенсій до професійної накопичувальної системи, за оцінкою міністра, триватиме близько 13 років. Особи, які вже мають понад половину необхідного стажу, зможуть вийти на пенсію за чинними правилами.

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"Таким чином, ми поступово перейдемо до пенсійної системи, яка в принципі буде відповідати тим очікуванням, які ми маємо", - пояснив він, додавши, що кожен сам зможе обирати недержавний пенсійний фонд, де буде тримати такий накопичувальний рахунок.

Більш детально читайте в інтерв'ю Улютіна для Цензор.НЕТ