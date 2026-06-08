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Новини Пенсійна реформа
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В Україні хочуть повністю змінити систему нарахування пенсій

В Україні підвищать пенсію з 1 березня

В Україні готують масштабну пенсійну реформу, яка передбачає повну зміну системи нарахування пенсій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, коментуючи урядову концепцію реформи. Згідно із запропонованими змінами, пенсія складатиметься з двох частин – базової та страхової.

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Що пропонує уряд

Базову частину пенсії фінансуватиме держава. Страхова частина залежатиме від трудового стажу людини та сплачених нею внесків.

Також уряд пропонує запровадити гарантований мінімальний рівень пенсійних виплат і скоротити різницю між найменшими та найбільшими пенсіями.

За словами авторів реформи, нинішня система призводить до того, що пенсії поступово знецінюються вже через кілька років після виходу людини на заслужений відпочинок.

Крім того, громадяни з однаковим стажем та зарплатою можуть отримувати різні пенсії лише через те, що виходили на пенсію в різний час.

Читайте: Пенсійний фонд у травні спрямував на виплати понад 92 мільярди: куди пішли кошти?

Що ще планують змінити

Під час обговорення реформи також порушували питання так званих спеціальних або "елітних" пенсій для окремих категорій громадян.

Уряд пропонує поступово перевести такі виплати до системи професійних пенсійних програм.

Окремо розглядається питання розміру єдиного соціального внеску та розвиток добровільних пенсійних накопичень.

Подати законопроєкт до Верховної Ради планують не пізніше осені 2026 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд відмовився від запровадження обов’язкових накопичувальних пенсій, – Мінсоцполітики

пенсія (1611) реформи (3214) нарахування (5)
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Топ коментарі
+34
Все, що ця влада пропонує українцям це скорочення їх життя і свободи.
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08.06.2026 13:41 Відповісти
+21
Будуть крутить вертіть,щоб менше платить.Рехформатори херові.
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08.06.2026 13:43 Відповісти
+15
Доки нардепам, суддям і тн не скасують всі можливі варіанти "спецпенсій" - вони проблему пенсій для звичайних людей вирішувати реально не будуть. От коли всім рахуватимуть однаково - тоді всі будуть в одному човні.
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08.06.2026 13:43 Відповісти
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Пенсія має залежати від продажу надр і бути не менше 5 тис євро.
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08.06.2026 13:39 Відповісти
А якщо надра не продаються і чому мова тільки про надра?
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08.06.2026 13:41 Відповісти
тому що надра належать народу, ахметову та пінчуку!!!!
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08.06.2026 13:48 Відповісти
вже трумпу..
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08.06.2026 13:50 Відповісти
Чому тільки надра? Звідки такий примітивізм?
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08.06.2026 13:53 Відповісти
Яких надр? Шо ти бельмочиш?
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08.06.2026 13:50 Відповісти
Зелених зачепило що люди вимагають ренту з народних надр, це добре. Платіть або помріть 😊
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08.06.2026 14:03 Відповісти
ось цікаво,
чи заплатить трумп взагалі якусь ренту..
фіолетово кому..
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08.06.2026 14:08 Відповісти
Трамп відмовився допомагати нітаньяху, скоро його посадять по справі епштейна, або 'випадковий стрілець' завалить.
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08.06.2026 14:11 Відповісти
і нітаньяху сяде..
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08.06.2026 14:29 Відповісти
Хто вимагає? І яку ренту? Рідкісні метали це не нафта, вугілля чи газ. Ти ще їх спробуй видобуть. Це складна технологія, обладнання, техніка, багатомільярдні інвестиції та люди які знаються на цьому. В України зараз немає ні першого, ні другого ні третього з четвертим. І взагалі ще навіть ніхто не розвідував яка кількість та де вони є. Так... Попередні розвідування, але вони ніким і ні чим не підтверджені. І це перспектива на 30-50 років наперед. Патякаєте, а про що не розумієте...
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08.06.2026 15:24 Відповісти
Цю маячню трампу втирай
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08.06.2026 15:27 Відповісти
Я пишу як є. А ти кацапсяча ботяра під VPNом лапшу на вуха вішай десь в іншому місті. Ну наприклад свинособачій публіці на мордорі, розкажи які вони скрєпні та вЯлікіє і повинні йти дохнути за *****.
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08.06.2026 15:39 Відповісти
Те, що ти хочеш пенсію в 5 тисяч євро - зрозуміло. А от як повинна залежати пенсія від продажу надр - взагалі не зрозуміло. Ну от наприклад: вартість, в гривнях, всіх копалин, які видобуваються щороку в Україні - це приблизно 400 мільярдів гривень. Якщо розділити на 12 місяців і 10 мільйонів пенсіонерів, то виходить ... 3'300 гривень в місяць. Зауваж, це не податки ЗА видобування, а повна вартість копалин, що видобуваються. ПОДАТКИ за видобування цих копалин - це приблизно 1/3 від вказаної вище суми.

Вартість сировини в кінцевій вартості вироблених з тієї сировини "продуктів" (та навіть листового заліза/слябів) - копійчана. Для розуміння масштабів: ВВП України - 10+ трильйонів гривень.

Зрозумій - солідарна система, то не про накопиченні і не про сировинну ренту. Солідарна система - то про здатність ЗАРАЗ ПРАЦЮЮЧИХ платити пенсії ТЕПЕРІШНІМ ПЕНСІОНЕРАМ. А всі оті "реформи" - то спроба натягнути безперервно падаючий обсяг ресурсу ЄСВ (податок на фонд ЗП працюючих) на всіх живих пенсіонерів. Тому - пенсій в $5`000 не буде доти, доки я, як середньостатистичний працюючий, не почну отримувати мінімум $10`000 зарплатні щомісячно. Зрозумів, чого треба прагнути?
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08.06.2026 14:09 Відповісти
Вартість незадекларованих вкрадених копалин вища на порядок. Доречі вся комуналка теж має бути безкоштовна.
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08.06.2026 14:13 Відповісти
Схоже, що ви рахувати в школі не вчились.

Бо навіть якщо вказані мною 400 лярдів збільшити в 10 разів, то вийде ... 33'000 гривень на місяць. Знов ДУЖЕ далеко від бажаної вами пенсії в $5`000 на місяць, ще й з безоплатною комуналкою.

Тому - пенсій в $5`000 не буде доти, доки я, як середньостатистичний працюючий, не почну отримувати мінімум $10`000 зарплатні щомісячно. Зрозумів, чого треба прагнути?
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08.06.2026 14:17 Відповісти
400 лярдів це хто рахував, ахметов з трампом? Віримо. Саме тому амерам корисні копалини і потрібні. А прагнути треба до BASIC INCOME - безумовний базовий дохід. А не до зарплатні, як гой.
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08.06.2026 14:22 Відповісти
Все, що ця влада пропонує українцям це скорочення їх життя і свободи.
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08.06.2026 13:41 Відповісти
свобода вибору завжди є..
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08.06.2026 14:10 Відповісти
Так. Тільки вибір не багатовпріантний, а суто між молотом і наковалнею.
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08.06.2026 15:22 Відповісти
Кацапська влада не тільки пропонує українцям це ж саме, а й все робить для втілення..
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08.06.2026 14:19 Відповісти
Зелена країна мрій.
Після ткаої пропозиції, василєвская мала б нести кримінальну відповідальність, а не призначатися заступницею геТманцева.
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08.06.2026 14:23 Відповісти
Будуть крутить вертіть,щоб менше платить.Рехформатори херові.
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08.06.2026 13:43 Відповісти
На це і розраховують, що більшість рядових пенсіонерів уже не доживуть до тієї реформи.
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08.06.2026 13:48 Відповісти
менше вже нема куди..
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08.06.2026 13:49 Відповісти
Завдання одне - ногами вперед прямо з робочого місця. Якщо хто бачив улютіна, третьякову, гетьманцева то вже зрозуміло, що означають їх реформи. Добре, що ще пічи крематорію не 24/7 працюють і контаборів не має в планах великого будівництва.
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08.06.2026 15:26 Відповісти
Доки нардепам, суддям і тн не скасують всі можливі варіанти "спецпенсій" - вони проблему пенсій для звичайних людей вирішувати реально не будуть. От коли всім рахуватимуть однаково - тоді всі будуть в одному човні.
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08.06.2026 13:43 Відповісти
Це дурня. У всьому світі пенсії залежать від сплачених податків і розміру зп. В нас від того хто у владі і їх настрою. Сьогодні настрій такий, щоб всім по мисці помий дати і хватить.
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08.06.2026 15:28 Відповісти
Що дурня, якщо я й пишу про те, що у всіх має бути одна формула для розрахунку пенсій - саме від сплачених податків, а не від того, чи працював ти суддею, прокурором, нардепом, дерслужбовцем чи кимось іншим.
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08.06.2026 15:34 Відповісти
це вже там буде тепер "пєнсія по багатому". "по справедливому" введуть пізніше, коли дітей зобов'яжуть батьків, які випадково дожили до нового пенсійного віку, ті за свій рахунок до смерті доглядати та ще й сплачувати за це якісь кошти смарагдовій державі ))
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08.06.2026 13:44 Відповісти
....ні, вони не мають дожити. Дожити то занадро щедро в цій країні мрій.
Крім того поки пашеш і внески робиш, гетьманцеви і третьякови, марченки і улютіни.фонди органзують кожен собі.куди і будуть примушувати збирати на «професійну»пенсію, правда не тому хто вноситиме, а тому чий фонд.
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08.06.2026 15:31 Відповісти
Заберіть пенсії у суддів та прокурорів! Вони вже накрали на століття вперед! У кідалова 240 000 грн.!!! Це як???
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08.06.2026 13:45 Відповісти
закони такі..
і ніхто їх не хоче міняти..
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08.06.2026 13:51 Відповісти
Забрати треба у ВСІХ хто вкрав хоч копійку в Держави і людей, а тут як не крути ВСІ ПРОФЕСІЇ в списку! Всі без виключення.
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08.06.2026 15:32 Відповісти
Також уряд пропонує запровадити гарантований мінімальний рівень пенсійних виплат і скоротити різницю між найменшими та найбільшими пенсіями. Джерело: https://censor.net/ua/n4007265 це означає, що немає сенсу зароблять на роботі пенсію. мінімальна зрівняється з максимальной, то нащо робити.
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08.06.2026 13:46 Відповісти
Мені б максимальну пенсію у 500-600 тисяч гривень яку зараз отримують судді пенсіонери.
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08.06.2026 14:01 Відповісти
Суддів і прирівняних до них не зобидять?
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08.06.2026 13:47 Відповісти
Не повинні. Держава існує для державних чиновників середього і вищого рівня.
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08.06.2026 14:06 Відповісти
Крах приближается,спецпенсионеры и и чинушки фонда сжирают большую часть бюджета фонда,оставшиеся крохи не знают как распределить между работягами и селянами.
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08.06.2026 13:48 Відповісти
краху не буде,
коли перестануть платити пенсіонерам в днр та лнр...
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08.06.2026 14:03 Відповісти
Ви помиляєтесь. На ВСІ "спецпенсії" (куди входять судді, прокурори, всі "воєнні" відомства тощо) - витрачається менше 15% бюджету ПФУ. Навіть якщо всі ці "спецпенсії" відмінити, то середня пенсія збільшиться ну ... на 10%. Дуже покращиться від цього життя українських пенсіонерів?

Тут не спецпенсіонерів треба в розкулачувати, а в першу чергу працювати всією державою над збільшенням розміру зарплат. Тому що єдине джерело коштів на виплату пенсій - це податки і збори з громадян. ЄСВ, ПДФО ТА НДС.
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08.06.2026 14:14 Відповісти
Мова іде про справедливість. Працюють всі, але одним потрібно працювати до 65-років і пенсія 10, інші протирають штані на кріслі максимум до 45-років і пенсія мінімум 20.
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08.06.2026 14:51 Відповісти
Бюджетники тільки на словах платять - по факту держава перекладає з одного карману в іншій і як раз ті 15 % захмарних пенсій входят в цю категорію.
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08.06.2026 14:53 Відповісти
оце тєма!!!!
отримаю пенсію, махну у сантафе!
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08.06.2026 13:50 Відповісти
Відсутність національного лідера, національної стратегії України - породжують все те лайно яке ви бачите і чуєте десятками років з 91 року...
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08.06.2026 13:50 Відповісти
і майже відсутність громадянського суспільства..
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08.06.2026 13:55 Відповісти
"...про це розповіла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк" Джерело: https://censor.net/ua/n4007265

"Прєждє всєво забота аб людЯх!"
Ольга Василевська-Смаглюк, 24.02.2022.
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08.06.2026 13:55 Відповісти
У суддів, насправді, дуже цікавий випадок: вони отримують не пенсію, а довічне утримання. Але законотворці не врахували один нюанс: право власності на майно за договором довічного утримання має особа, яка здійснює утримання. У даному випадку, це є держава. Отжі діти, та родичі суддів не мають права на спадщину. Правда цікаво? Дивіться відповідні ст. ЦУ України.
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08.06.2026 13:57 Відповісти
але мають,
ще й які..
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08.06.2026 14:05 Відповісти
Щось в цьому є. Казус.
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08.06.2026 15:39 Відповісти
В Україні хочуть повністю змінити систему нарахування пенсій

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08.06.2026 13:59 Відповісти
шо, зовсім відмінять?
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08.06.2026 14:03 Відповісти
Над цим працюють. Відповідні фахівці.
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08.06.2026 14:09 Відповісти
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08.06.2026 14:06 Відповісти
Можливо під вибори щось наобіцяють, ну і надурять як завжди. Ну, а себе любимих не забудуть.
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08.06.2026 14:19 Відповісти
І папу сашу, вЯЯЯлікага криворіжського вченого.
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08.06.2026 14:25 Відповісти
а спочатку було "грабь награблєнноє.."
рузге мір допрацювався..
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08.06.2026 14:33 Відповісти
НАрахування пенсії в нас ДУЖЕ НЕ СПРАВЕДЛИВЕ,Але щось змінювати тільки не цій владі бо---НЕПРФЕСІЙНІ, ТУПІ, наперстники, брехуни ,ШАХРАЇ ,КРАДІЇ Там до чого ця влада доторкнеться,там жди біди.
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08.06.2026 14:07 Відповісти
Куда меньше? 2700грн:51.85=52€ )))
Напевно я за реформу
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08.06.2026 14:11 Відповісти
Поділити на дві половини менші за ціле, чергова афера. Влада людоїдів нічого хорошого для людей не зробить. Пенсійний колгосп, як був так і далі буде існувати. Якби тридцять років тому по 3% в рік впроваджували персоніфіковану пенсію то уже не було би проблем, скільки заробив стільки отримай.
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08.06.2026 14:11 Відповісти
ось такий цей злий аскал рузькава міра..
пенсія і колгосп - речі несумістні..
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08.06.2026 14:38 Відповісти
що ці шахраї вже придумали?
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08.06.2026 14:14 Відповісти
номенклатура це..

в девяностих роках мріяли бути рекетирами,
а може .. і не мріяли..
а їх батьки - не були люстровані.
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08.06.2026 14:43 Відповісти
Бубульки і дідульки мають затягнути пояси, і збільшити пенсії суддям, прокурорам, і депутатам!
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08.06.2026 14:15 Відповісти
проф.хвойді Василевській-Смаглюк не звикати підставляти людей під удар..
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08.06.2026 14:17 Відповісти
Щоб корова менше їла і давала більше молока - її треба частіше доїти і менше годувати.
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08.06.2026 14:19 Відповісти
депутатка Ольга Василевська-Смаглюк повина сидити у тюрми а не проводити реформу пенсій...
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08.06.2026 14:19 Відповісти
«Будут грабить…»
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08.06.2026 14:23 Відповісти
Навіть до гадалки не ходи, зараз піднімуть під це податки, тому що в пенсійному величезна дира через спецпенсії топчиновникам та правоохоронцям і її немає чим закривати.

А ліквідувати ці спенпенсії ніхто не хоче, тому що багато родичів їх отримують.
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08.06.2026 14:25 Відповісти
Невже до інвалідопрокурорів доберуться?
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08.06.2026 14:34 Відповісти
Базова(мінімальна)-2595.
Тепер уряд слуг нехай розрахує,що можна купити і оплатити мінімум необхідного: харчі,одяг,взуття, світло,газ,вода,моб.звязок, інтернет та опублікує в центральних змі.
Від базової треба рухатись вперед: яка має бути найвища пенсія,тобто в 10 раз, не більше.
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08.06.2026 14:38 Відповісти
Якщо Україна хоче в ЄС, то чому б не запровадити пенсійну систему як в ЄС?
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08.06.2026 14:44 Відповісти
У бабульки пенсія 4000гр, у прокурора 120.000гр, середня - 62.000гр. Чого жалітись?
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08.06.2026 14:50 Відповісти
Якщо уряд дійсно бажає справедливого нарахування пенсій то треба зробити три кроки:
1 Усі пенсії нараховувати за одним Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
2 Пенсію перераховувати усім пенсіонерам щорічно шляхом множення середньої заробітної плати по Україні за минулий рік на коефіцієнти заробітку та стажу для кожного пенсіонера.
3 Припинити вакханалію з судовими рішеннями по пенсіям - не має бути такого, що ПФ нараховує пенсії за одним Законом, а суди за іншими. Закон має бути один для усіх.
Таким чином пенсія не буде залежати від року виходу на пенсію. Усе прозоро і просто - скільки працював і перераховував внесків в пенсійний фонд майбутній пенсіонер стільки і отримуй пенсії.
Усе інше від лукавого або бажання вчергове наказати тих хто чесно працював і платив внески до ПФ і задобрити ледарів та тих хто сам собі присуджує захмарні пенсії.
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08.06.2026 15:00 Відповісти
Скільки десятків років тривала попередня рехформа пенсійна???? Наче Тігібка її розпочав )))))
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08.06.2026 15:15 Відповісти
Подати законопроєкт до Верховної Ради планують не пізніше осені 2026 року. Джерело: https://censor.net/ua/n4007265, заморилися, мабуть хочуть влітку відпочити?
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08.06.2026 15:37 Відповісти
 
 