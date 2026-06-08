В Україні хочуть повністю змінити систему нарахування пенсій
В Україні готують масштабну пенсійну реформу, яка передбачає повну зміну системи нарахування пенсій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, коментуючи урядову концепцію реформи. Згідно із запропонованими змінами, пенсія складатиметься з двох частин – базової та страхової.
Що пропонує уряд
Базову частину пенсії фінансуватиме держава. Страхова частина залежатиме від трудового стажу людини та сплачених нею внесків.
Також уряд пропонує запровадити гарантований мінімальний рівень пенсійних виплат і скоротити різницю між найменшими та найбільшими пенсіями.
За словами авторів реформи, нинішня система призводить до того, що пенсії поступово знецінюються вже через кілька років після виходу людини на заслужений відпочинок.
Крім того, громадяни з однаковим стажем та зарплатою можуть отримувати різні пенсії лише через те, що виходили на пенсію в різний час.
Що ще планують змінити
Під час обговорення реформи також порушували питання так званих спеціальних або "елітних" пенсій для окремих категорій громадян.
Уряд пропонує поступово перевести такі виплати до системи професійних пенсійних програм.
Окремо розглядається питання розміру єдиного соціального внеску та розвиток добровільних пенсійних накопичень.
Подати законопроєкт до Верховної Ради планують не пізніше осені 2026 року.
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чи заплатить трумп взагалі якусь ренту..
фіолетово кому..
Вартість сировини в кінцевій вартості вироблених з тієї сировини "продуктів" (та навіть листового заліза/слябів) - копійчана. Для розуміння масштабів: ВВП України - 10+ трильйонів гривень.
Зрозумій - солідарна система, то не про накопиченні і не про сировинну ренту. Солідарна система - то про здатність ЗАРАЗ ПРАЦЮЮЧИХ платити пенсії ТЕПЕРІШНІМ ПЕНСІОНЕРАМ. А всі оті "реформи" - то спроба натягнути безперервно падаючий обсяг ресурсу ЄСВ (податок на фонд ЗП працюючих) на всіх живих пенсіонерів. Тому - пенсій в $5`000 не буде доти, доки я, як середньостатистичний працюючий, не почну отримувати мінімум $10`000 зарплатні щомісячно. Зрозумів, чого треба прагнути?
Бо навіть якщо вказані мною 400 лярдів збільшити в 10 разів, то вийде ... 33'000 гривень на місяць. Знов ДУЖЕ далеко від бажаної вами пенсії в $5`000 на місяць, ще й з безоплатною комуналкою.
Тому - пенсій в $5`000 не буде доти, доки я, як середньостатистичний працюючий, не почну отримувати мінімум $10`000 зарплатні щомісячно. Зрозумів, чого треба прагнути?
Після ткаої пропозиції, василєвская мала б нести кримінальну відповідальність, а не призначатися заступницею геТманцева.
Крім того поки пашеш і внески робиш, гетьманцеви і третьякови, марченки і улютіни.фонди органзують кожен собі.куди і будуть примушувати збирати на «професійну»пенсію, правда не тому хто вноситиме, а тому чий фонд.
і ніхто їх не хоче міняти..
коли перестануть платити пенсіонерам в днр та лнр...
Тут не спецпенсіонерів треба в розкулачувати, а в першу чергу працювати всією державою над збільшенням розміру зарплат. Тому що єдине джерело коштів на виплату пенсій - це податки і збори з громадян. ЄСВ, ПДФО ТА НДС.
отримаю пенсію, махну у сантафе!
"Прєждє всєво забота аб людЯх!"
Ольга Василевська-Смаглюк, 24.02.2022.
ще й які..
рузге мір допрацювався..
Напевно я за реформу
пенсія і колгосп - речі несумістні..
в девяностих роках мріяли бути рекетирами,
а може .. і не мріяли..
а їх батьки - не були люстровані.
А ліквідувати ці спенпенсії ніхто не хоче, тому що багато родичів їх отримують.
Тепер уряд слуг нехай розрахує,що можна купити і оплатити мінімум необхідного: харчі,одяг,взуття, світло,газ,вода,моб.звязок, інтернет та опублікує в центральних змі.
Від базової треба рухатись вперед: яка має бути найвища пенсія,тобто в 10 раз, не більше.
1 Усі пенсії нараховувати за одним Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
2 Пенсію перераховувати усім пенсіонерам щорічно шляхом множення середньої заробітної плати по Україні за минулий рік на коефіцієнти заробітку та стажу для кожного пенсіонера.
3 Припинити вакханалію з судовими рішеннями по пенсіям - не має бути такого, що ПФ нараховує пенсії за одним Законом, а суди за іншими. Закон має бути один для усіх.
Таким чином пенсія не буде залежати від року виходу на пенсію. Усе прозоро і просто - скільки працював і перераховував внесків в пенсійний фонд майбутній пенсіонер стільки і отримуй пенсії.
Усе інше від лукавого або бажання вчергове наказати тих хто чесно працював і платив внески до ПФ і задобрити ледарів та тих хто сам собі присуджує захмарні пенсії.