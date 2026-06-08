В Україні хочуть повністю змінити систему нарахування пенсій

В Україні готують масштабну пенсійну реформу, яка передбачає повну зміну системи нарахування пенсій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, коментуючи урядову концепцію реформи. Згідно із запропонованими змінами, пенсія складатиметься з двох частин – базової та страхової.

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Що пропонує уряд

Базову частину пенсії фінансуватиме держава. Страхова частина залежатиме від трудового стажу людини та сплачених нею внесків.

Також уряд пропонує запровадити гарантований мінімальний рівень пенсійних виплат і скоротити різницю між найменшими та найбільшими пенсіями.

За словами авторів реформи, нинішня система призводить до того, що пенсії поступово знецінюються вже через кілька років після виходу людини на заслужений відпочинок.

Крім того, громадяни з однаковим стажем та зарплатою можуть отримувати різні пенсії лише через те, що виходили на пенсію в різний час.

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Що ще планують змінити

Під час обговорення реформи також порушували питання так званих спеціальних або "елітних" пенсій для окремих категорій громадян.

Уряд пропонує поступово перевести такі виплати до системи професійних пенсійних програм.

Окремо розглядається питання розміру єдиного соціального внеску та розвиток добровільних пенсійних накопичень.

Подати законопроєкт до Верховної Ради планують не пізніше осені 2026 року.

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