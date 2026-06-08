В Украине хотят полностью изменить систему начисления пенсий

В Украине готовят масштабную пенсионную реформу, которая предусматривает полную перестройку системы начисления пенсий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, комментируя правительственную концепцию реформы. Согласно предложенным изменениям, пенсия будет состоять из двух частей – базовой и страховой.

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Что предлагает правительство

Базовую часть пенсии будет финансировать государство. Страховая часть будет зависеть от трудового стажа человека и уплаченных им взносов.

Также правительство предлагает ввести гарантированный минимальный уровень пенсионных выплат и сократить разницу между самыми маленькими и самыми большими пенсиями.

По словам авторов реформы, нынешняя система приводит к тому, что пенсии постепенно обесцениваются уже через несколько лет после выхода человека на заслуженный отдых.

Кроме того, граждане с одинаковым стажем и зарплатой могут получать разные пенсии только из-за того, что выходили на пенсию в разное время.

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Что еще планируют изменить

Во время обсуждения реформы также поднимался вопрос о так называемых специальных или "элитных" пенсиях для отдельных категорий граждан.

Правительство предлагает постепенно перевести такие выплаты в систему профессиональных пенсионных программ.

Отдельно рассматривается вопрос о размере единого социального взноса и развитии добровольных пенсионных накоплений.

Подать законопроект в Верховную Раду планируют не позднее осени 2026 года.

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