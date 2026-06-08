В Украине хотят полностью изменить систему начисления пенсий
В Украине готовят масштабную пенсионную реформу, которая предусматривает полную перестройку системы начисления пенсий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, комментируя правительственную концепцию реформы. Согласно предложенным изменениям, пенсия будет состоять из двух частей – базовой и страховой.
Что предлагает правительство
Базовую часть пенсии будет финансировать государство. Страховая часть будет зависеть от трудового стажа человека и уплаченных им взносов.
Также правительство предлагает ввести гарантированный минимальный уровень пенсионных выплат и сократить разницу между самыми маленькими и самыми большими пенсиями.
По словам авторов реформы, нынешняя система приводит к тому, что пенсии постепенно обесцениваются уже через несколько лет после выхода человека на заслуженный отдых.
Кроме того, граждане с одинаковым стажем и зарплатой могут получать разные пенсии только из-за того, что выходили на пенсию в разное время.
Что еще планируют изменить
Во время обсуждения реформы также поднимался вопрос о так называемых специальных или "элитных" пенсиях для отдельных категорий граждан.
Правительство предлагает постепенно перевести такие выплаты в систему профессиональных пенсионных программ.
Отдельно рассматривается вопрос о размере единого социального взноса и развитии добровольных пенсионных накоплений.
Подать законопроект в Верховную Раду планируют не позднее осени 2026 года.
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чи заплатить трумп взагалі якусь ренту..
фіолетово кому..
Вартість сировини в кінцевій вартості вироблених з тієї сировини "продуктів" (та навіть листового заліза/слябів) - копійчана. Для розуміння масштабів: ВВП України - 10+ трильйонів гривень.
Зрозумій - солідарна система, то не про накопиченні і не про сировинну ренту. Солідарна система - то про здатність ЗАРАЗ ПРАЦЮЮЧИХ платити пенсії ТЕПЕРІШНІМ ПЕНСІОНЕРАМ. А всі оті "реформи" - то спроба натягнути безперервно падаючий обсяг ресурсу ЄСВ (податок на фонд ЗП працюючих) на всіх живих пенсіонерів. Тому - пенсій в $5`000 не буде доти, доки я, як середньостатистичний працюючий, не почну отримувати мінімум $10`000 зарплатні щомісячно. Зрозумів, чого треба прагнути?
і ніхто їх не хоче міняти..
коли перестануть платити пенсіонерам в днр та лнр...
отримаю пенсію, махну у сантафе!
"Прєждє всєво забота аб людЯх!"
Ольга Василевська-Смаглюк, 24.02.2022.
ще й які..
Напевно я за реформу