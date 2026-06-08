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Новости Пенсионная реформа
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В Украине хотят полностью изменить систему начисления пенсий

В Украине повысят пенсию с 1 марта

В Украине готовят масштабную пенсионную реформу, которая предусматривает полную перестройку системы начисления пенсий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, комментируя правительственную концепцию реформы. Согласно предложенным изменениям, пенсия будет состоять из двух частей – базовой и страховой.

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Что предлагает правительство

Базовую часть пенсии будет финансировать государство. Страховая часть будет зависеть от трудового стажа человека и уплаченных им взносов.

Также правительство предлагает ввести гарантированный минимальный уровень пенсионных выплат и сократить разницу между самыми маленькими и самыми большими пенсиями.

По словам авторов реформы, нынешняя система приводит к тому, что пенсии постепенно обесцениваются уже через несколько лет после выхода человека на заслуженный отдых.

Кроме того, граждане с одинаковым стажем и зарплатой могут получать разные пенсии только из-за того, что выходили на пенсию в разное время.

Читайте: Пенсионный фонд в мае направил на выплаты более 92 миллиардов: куда пошли средства?

Что еще планируют изменить

Во время обсуждения реформы также поднимался вопрос о так называемых специальных или "элитных" пенсиях для отдельных категорий граждан.

Правительство предлагает постепенно перевести такие выплаты в систему профессиональных пенсионных программ.

Отдельно рассматривается вопрос о размере единого социального взноса и развитии добровольных пенсионных накоплений.

Подать законопроект в Верховную Раду планируют не позднее осени 2026 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство отказалось от введения обязательных накопительных пенсий, – Минсоцполитики

Автор: 

пенсия (2107) реформы (3921) начисление (2)
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Топ комментарии
+16
Все, що ця влада пропонує українцям це скорочення їх життя і свободи.
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08.06.2026 13:41 Ответить
+8
Будуть крутить вертіть,щоб менше платить.Рехформатори херові.
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08.06.2026 13:43 Ответить
+4
Доки нардепам, суддям і тн не скасують всі можливі варіанти "спецпенсій" - вони проблему пенсій для звичайних людей вирішувати реально не будуть. От коли всім рахуватимуть однаково - тоді всі будуть в одному човні.
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08.06.2026 13:43 Ответить
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Пенсія має залежати від продажу надр і бути не менше 5 тис євро.
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08.06.2026 13:39 Ответить
А якщо надра не продаються і чому мова тільки про надра?
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08.06.2026 13:41 Ответить
тому що надра належать народу, ахметову та пінчуку!!!!
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08.06.2026 13:48 Ответить
вже трумпу..
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08.06.2026 13:50 Ответить
Чому тільки надра? Звідки такий примітивізм?
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08.06.2026 13:53 Ответить
Аналолєксєй, всі надра належать народу. Всі корисні копалини мають бути націоналізовані. Ми ж за це воюєм? Чи за ахметова з каломойшой та суркісами?
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08.06.2026 14:07 Ответить
Яких надр? Шо ти бельмочиш?
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08.06.2026 13:50 Ответить
Зелених зачепило що люди вимагають ренту з народних надр, це добре. Платіть або помріть 😊
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08.06.2026 14:03 Ответить
ось цікаво,
чи заплатить трумп взагалі якусь ренту..
фіолетово кому..
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08.06.2026 14:08 Ответить
Трамп відмовився допомагати нітаньяху, скоро його посадять по справі епштейна, або 'випадковий стрілець' завалить.
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08.06.2026 14:11 Ответить
Те, що ти хочеш пенсію в 5 тисяч євро - зрозуміло. А от як повинна залежати пенсія від продажу надр - взагалі не зрозуміло. Ну от наприклад: вартість, в гривнях, всіх копалин, які видобуваються щороку в Україні - це приблизно 400 мільярдів гривень. Якщо розділити на 12 місяців і 10 мільйонів пенсіонерів, то виходить ... 3'300 гривень в місяць. Зауваж, це не податки ЗА видобування, а повна вартість копалин, що видобуваються. ПОДАТКИ за видобування цих копалин - це приблизно 1/3 від вказаної вище суми.

Вартість сировини в кінцевій вартості вироблених з тієї сировини "продуктів" (та навіть листового заліза/слябів) - копійчана. Для розуміння масштабів: ВВП України - 10+ трильйонів гривень.

Зрозумій - солідарна система, то не про накопиченні і не про сировинну ренту. Солідарна система - то про здатність ЗАРАЗ ПРАЦЮЮЧИХ платити пенсії ТЕПЕРІШНІМ ПЕНСІОНЕРАМ. А всі оті "реформи" - то спроба натягнути безперервно падаючий обсяг ресурсу ЄСВ (податок на фонд ЗП працюючих) на всіх живих пенсіонерів. Тому - пенсій в $5`000 не буде доти, доки я, як середньостатистичний працюючий, не почну отримувати мінімум $10`000 зарплатні щомісячно. Зрозумів, чого треба прагнути?
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08.06.2026 14:09 Ответить
Вартість незадекларованих вкрадених копалин вища на порядок. Доречі вся комуналка теж має бути безкоштовна.
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08.06.2026 14:13 Ответить
Все, що ця влада пропонує українцям це скорочення їх життя і свободи.
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08.06.2026 13:41 Ответить
свобода вибору завжди є..
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08.06.2026 14:10 Ответить
Будуть крутить вертіть,щоб менше платить.Рехформатори херові.
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08.06.2026 13:43 Ответить
На це і розраховують, що більшість рядових пенсіонерів уже не доживуть до тієї реформи.
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08.06.2026 13:48 Ответить
менше вже нема куди..
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08.06.2026 13:49 Ответить
Доки нардепам, суддям і тн не скасують всі можливі варіанти "спецпенсій" - вони проблему пенсій для звичайних людей вирішувати реально не будуть. От коли всім рахуватимуть однаково - тоді всі будуть в одному човні.
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08.06.2026 13:43 Ответить
це вже там буде тепер "пєнсія по багатому". "по справедливому" введуть пізніше, коли дітей зобов'яжуть батьків, які випадково дожили до нового пенсійного віку, ті за свій рахунок до смерті доглядати та ще й сплачувати за це якісь кошти смарагдовій державі ))
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08.06.2026 13:44 Ответить
Заберіть пенсії у суддів та прокурорів! Вони вже накрали на століття вперед! У кідалова 240 000 грн.!!! Це як???
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08.06.2026 13:45 Ответить
закони такі..
і ніхто їх не хоче міняти..
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08.06.2026 13:51 Ответить
Також уряд пропонує запровадити гарантований мінімальний рівень пенсійних виплат і скоротити різницю між найменшими та найбільшими пенсіями. Джерело: https://censor.net/ua/n4007265 це означає, що немає сенсу зароблять на роботі пенсію. мінімальна зрівняється з максимальной, то нащо робити.
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08.06.2026 13:46 Ответить
Мені б максимальну пенсію у 500-600 тисяч гривень яку зараз отримують судді пенсіонери.
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08.06.2026 14:01 Ответить
Суддів і прирівняних до них не зобидять?
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08.06.2026 13:47 Ответить
Не повинні. Держава існує для державних чиновників середього і вищого рівня.
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08.06.2026 14:06 Ответить
Крах приближается,спецпенсионеры и и чинушки фонда сжирают большую часть бюджета фонда,оставшиеся крохи не знают как распределить между работягами и селянами.
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08.06.2026 13:48 Ответить
краху не буде,
коли перестануть платити пенсіонерам в днр та лнр...
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08.06.2026 14:03 Ответить
оце тєма!!!!
отримаю пенсію, махну у сантафе!
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08.06.2026 13:50 Ответить
Відсутність національного лідера, національної стратегії України - породжують все те лайно яке ви бачите і чуєте десятками років з 91 року...
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08.06.2026 13:50 Ответить
і майже відсутність громадянського суспільства..
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08.06.2026 13:55 Ответить
"...про це розповіла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк" Джерело: https://censor.net/ua/n4007265

"Прєждє всєво забота аб людЯх!"
Ольга Василевська-Смаглюк, 24.02.2022.
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08.06.2026 13:55 Ответить
У суддів, насправді, дуже цікавий випадок: вони отримують не пенсію, а довічне утримання. Але законотворці не врахували один нюанс: право власності на майно за договором довічного утримання має особа, яка здійснює утримання. У даному випадку, це є держава. Отжі діти, та родичі суддів не мають права на спадщину. Правда цікаво? Дивіться відповідні ст. ЦУ України.
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08.06.2026 13:57 Ответить
але мають,
ще й які..
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08.06.2026 14:05 Ответить
В Україні хочуть повністю змінити систему нарахування пенсій

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08.06.2026 13:59 Ответить
шо, зовсім відмінять?
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08.06.2026 14:03 Ответить
Над цим працюють. Відповідні фахівці.
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08.06.2026 14:09 Ответить
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08.06.2026 14:06 Ответить
НАрахування пенсії в нас ДУЖЕ НЕ СПРАВЕДЛИВЕ,Але щось змінювати тільки не цій владі бо---НЕПРФЕСІЙНІ, ТУПІ, наперстники, брехуни ,ШАХРАЇ ,КРАДІЇ Там до чого ця влада доторкнеться,там жди біди.
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08.06.2026 14:07 Ответить
Куда меньше? 2700грн:51.85=52€ )))
Напевно я за реформу
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08.06.2026 14:11 Ответить
Поділити на дві половини менші за ціле, чергова афера. Влада людоїдів нічого хорошого для людей не зробить. Пенсійний колгосп, як був так і далі буде існувати. Якби тридцять років тому по 3% в рік впроваджували персоніфіковану пенсію то уже не було би проблем, скільки заробив стільки отримай.
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08.06.2026 14:11 Ответить
 
 