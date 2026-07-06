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Правительство выделило 8,3 млрд грн для СБУ, ГУР и других силовых структур, - Свириденко
Правительство распределило 8,3 млрд грн из резерва средств, предусмотренных на 2026 год для сектора безопасности и обороны.
Об этом сообщила в Telegram-канале премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.
Кабмин распределил 8,3 млрд грн на сектор безопасности и обороны
По ее словам, финансирование получат СБУ, ГУР Минобороны, Служба внешней разведки, Управление государственной охраны и Госспецсвязь.
На что будут направлены выделенные средства?
"Средства будут направлены на нужды обороны и безопасности, денежное обеспечение военнослужащих, укрепление материально-технической базы и разведывательных возможностей", - уточнила она.
"Последовательно укрепляем возможности Сил безопасности и обороны, чтобы у них было все необходимое для защиты Украины и эффективного ответа на российский террор", - добавила Свириденко.
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