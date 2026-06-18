Рада разблокировала изменения в бюджет — военным направят 174 млрд грн на зарплаты

Верховная Рада разблокировала подписание закона об изменениях в государственный бюджет, предусматривающих дополнительное финансирование сектора безопасности и обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспресо".

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Парламент рассмотрел семь проектов постановлений, представленных в отношении законопроекта №15224 о внесении изменений в госбюджет. Ни один из них не набрал необходимого количества голосов.

Наибольшую поддержку получила одна из резолюций — за нее проголосовали 24 народных депутата. После отклонения всех резолюций закон может быть подписан и вступить в силу.

Законопроект Верховная Рада приняла 10 июня. Он предусматривает увеличение расходов на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн, в частности за счет финансовой помощи Европейского Союза.

Из этой суммы 174,3 млрд грн направят на выплату денежного довольствия военнослужащим, а еще 1,37 трлн грн — на закупку и развитие вооружения и военной техники.

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