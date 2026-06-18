"ЕС" инициировала экстренное заседание ВР, чтобы вернуть Минобороны 40 млрд грн, - Герасимов

Фракция "Европейская Солидарность" инициировала проведение внепланового заседания Верховной Рады с целью возврата 40 млрд грн Министерству обороны.

Об этом сообщил сопредседатель фракции Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ.

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"Накануне мы направили руководству парламента, лидерам фракций и групп письма о проведении срочного заседания, на котором мы должны вернуть Министерству обороны 40 миллиардов гривен, которые были фактически украдены у армии на прошлой неделе из-за бюджетных махинаций.

Эти средства должны пойти, в том числе, на укрепление ПВО, защиту гражданского населения и критической инфраструктуры, а не тратиться на популистские кэшбэки, "е-баки" и бессмысленные километры железной дороги", — подчеркнул он.

Что этому предшествовало?

Напомним, ранее "Европейская Солидарность" требовала вернуть изъятые из бюджета Минобороны 40 млрд грн на закупку вооружения.