"ЄС" ініціювала термінове засідання ВР, щоб повернути Міноборони 40 млрд грн, - Герасимов
Фракція "Європейська Солідарність" ініціювала проведення позапланового засідання Верховної Ради для повернення 40 млрд грн Міноборони.
Про це повідомив співголова фракції Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Напередодні ми направили керівництву парламенту, лідерам фракцій і груп листи щодо проведення термінового засідання, на якому маємо повернути Міністерству оборони 40 мільярдів гривень, які були фактично вкрадені у армії минулого тижня через бюджетні махінації.
Ці кошти мають піти в тому числі на посилення ППО, захист цивільного населення та критичної інфраструктури, а не тринькатись на популістичні кешбеки, є-баки та безглузді кілометри залізницею", - наголосив він.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше "Європейська Солідарність" вимагала повернути вилучені з бюджету Міноборони 40 млрд грн на закупівлю озброєння.
Будь ласка, зачекайте...
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