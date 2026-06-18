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"ЄС" ініціювала термінове засідання ВР, щоб повернути Міноборони 40 млрд грн, - Герасимов

Євросолідарність ініціювала термінове засідання ВР: для чого?

Фракція "Європейська Солідарність" ініціювала проведення позапланового засідання Верховної Ради для повернення 40 млрд грн Міноборони.

Про це повідомив співголова фракції Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Напередодні ми направили керівництву парламенту, лідерам фракцій і груп листи щодо проведення термінового засідання, на якому маємо повернути Міністерству оборони 40 мільярдів гривень, які були фактично вкрадені у армії минулого тижня через бюджетні махінації.

Ці кошти мають піти в тому числі на посилення ППО, захист цивільного населення та критичної інфраструктури, а не тринькатись на популістичні кешбеки, є-баки та безглузді кілометри залізницею", - наголосив він.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Європейська Солідарність" вимагала повернути вилучені з бюджету Міноборони 40 млрд грн на закупівлю озброєння.

Автор: 

ВР (15177) Герасимов Артур (292) Європейська Солідарність (1104)
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