Владі варто визначитись: або ми фінансуємо армію, або політичні забаганки, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко розкритикував законопроєкт, яким вилучають 40 млрд грн з Міноборони на Резервний фонд.

Про це він заявив під час засідання парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Водночас "ЄС" зареєструвала альтернативний законопроєкт 15224-4, в якому пропонують збільшити грошове забезпечення для військових на лінії фронту і припинити витрачати кошти на нецільові витрати.

"В ніч на неділю, це була одна із найстрашніших ночей в Києві. Більше п’ятдесяти тільки ракет. О восьмій ранку я об’їхав місця влучень від Лук’янівки до Подолу. А вже вдень ми чули клятви, що кожна копійка української казни буде використана лише і тільки для Збройних Сил, лише і тільки для протиповітряної оборони.

Але цей запал кудись зник, як тільки ми побачили проєкт бюджету, підготовлений цим урядом. Він захищає не українське небо, а приземлені інтереси влади. На жодну голову не можна натягнути вилучення з бюджету Міністерства оборони сорока мільярдів, які були спрямовані на закупівлю озброєння, і більшість депутатів повірити в це не могла. Але це їм не перешкоджає зараз спробувати підтримати цей бюджет", - наголосив Порошенко.

Також дивіться: ЄСПЛ взяв до розгляду справу Порошенка: адвокати подали нові скарги. ВIДЕО

П'ятий президент зауважив, що в альтернативному законопроєкті пропонують не забирати 40 млрд у Міноборони, а кошти Резервного фонду витрачати виключно на подолання катастроф і наслідків російських ударів.

"Третє: виконайте хоч обіцянку Президента, який обіцяв підвищити до двохсот п’ятдесяти-чотирьохсот тисяч гривень грошове забезпечення Збройним Силам. Четверте: ми не проти підвищення СБУ і Нацгвардії, але тільки тим, хто на фронті. П’яте: збільшить частку ПДФО на рахунки бригад.

Слід визначитись: або ми фінансуємо армію, або ваші політичні забаганки. ППО чи кешбек? Перемога чи ваш піар?" - підсумував лідер "ЄС".

Також читайте: Порошенко та Зеленський зустрілися віч-на-віч: Домовилися про регулярний діалог для спільного подолання викликів війни