Владі варто визначитись: або ми фінансуємо армію, або політичні забаганки, - Порошенко
Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко розкритикував законопроєкт, яким вилучають 40 млрд грн з Міноборони на Резервний фонд.
Про це він заявив під час засідання парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Що відомо?
Водночас "ЄС" зареєструвала альтернативний законопроєкт 15224-4, в якому пропонують збільшити грошове забезпечення для військових на лінії фронту і припинити витрачати кошти на нецільові витрати.
"В ніч на неділю, це була одна із найстрашніших ночей в Києві. Більше п’ятдесяти тільки ракет. О восьмій ранку я об’їхав місця влучень від Лук’янівки до Подолу. А вже вдень ми чули клятви, що кожна копійка української казни буде використана лише і тільки для Збройних Сил, лише і тільки для протиповітряної оборони.
Але цей запал кудись зник, як тільки ми побачили проєкт бюджету, підготовлений цим урядом. Він захищає не українське небо, а приземлені інтереси влади. На жодну голову не можна натягнути вилучення з бюджету Міністерства оборони сорока мільярдів, які були спрямовані на закупівлю озброєння, і більшість депутатів повірити в це не могла. Але це їм не перешкоджає зараз спробувати підтримати цей бюджет", - наголосив Порошенко.
П'ятий президент зауважив, що в альтернативному законопроєкті пропонують не забирати 40 млрд у Міноборони, а кошти Резервного фонду витрачати виключно на подолання катастроф і наслідків російських ударів.
"Третє: виконайте хоч обіцянку Президента, який обіцяв підвищити до двохсот п’ятдесяти-чотирьохсот тисяч гривень грошове забезпечення Збройним Силам. Четверте: ми не проти підвищення СБУ і Нацгвардії, але тільки тим, хто на фронті. П’яте: збільшить частку ПДФО на рахунки бригад.
Слід визначитись: або ми фінансуємо армію, або ваші політичні забаганки. ППО чи кешбек? Перемога чи ваш піар?" - підсумував лідер "ЄС".
А тепер увага! Рада ратифікувала Угоду з Євросоюзом про позику Україні 90 мільярдів євро з поверненням від російських репарацій і Меморандуму про взаєморозуміння з ЄС. 298 голосів "за".
І в цій угоді є дуже важлива річ: якщо влада припинить дотримуватися демократичних механізмів, верховенства права, захисту прав людини та боротись з корупцією - тоді Євросоюз зможе вимагати погасити всю суму боргу за рахунок активів України. Якщо Україна не погасить - дефолт з усіма наслідками для курсу гривні і економіки, яка і так на ладан дихає.
Друга важлива умова для вимоги негайного повернення коштів Євросоюзу - якщо буде встановлено шахрайство чи корупція безпосередньо з коштами позики - буде вимога віддати цю суму, з якою відбулись незаконні дії.
Рішення суперечок - не в українських судах, а у Суді Справедливості ЄС. А якщо в українських судах, то лише якщо це рішення визнає юстиція ЄС. Для України немає імунітету від судового переслідування та арешту активів і зобов'язанна визнати юрисдикцію ЄС (або Люксембургу, якщо немає регулювання ЄС).
Тепер простіше: якщо влада буде красти, гроші заберуть назад з усіма наслідками для країни і громадян. Якщо буде будувати авторитарну державу - те саме. Абсолютизм - не за кошти Євросоюзу. І відповідальність буде саме на владі. Це важливі запобіжники для тих, хто слів не розуміє.
Вперше під час повномасштабної війни влада забрала гроші з оборони та перекинула їх на резервний фонд, з якого Уряд бере гроші на є-бачки, кешбеки та вовини тисячі. Мова про вилучення 40 мільярдів гривень з оборони (це про закупівлю зброї). До речі, Мінобороні, яке очолює Михайло Федоров (зеленський діджиталізатор), це підтримало.
Верховна Рада дала за це 240 голосів. Саме стільки було за зміни до бюджету України де і було зашито це перекидання.
П - пріоритети.
