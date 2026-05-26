УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10339 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Зеленського та Порошенка
3 540 103

Порошенко та Зеленський зустрілися віч-на-віч: Домовилися про регулярний діалог для спільного подолання викликів війни

Зеленський та Порошенко

У вівторок, 26 травня, відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з лідером "Європейської Солідарності" Петром Порошенком у форматі віч-на-віч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Порошенко повідомив у своїх соцмережах.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі зустрічі

"Нарешті вперше за багато років відбулася наша зустріч із президентом Володимиром Зеленським віч-на-віч. Її ініціювала "Європейська Солідарність" на погоджувальній раді й важливо, що у президента нас почули", - зазначив він.

За словами лідера "ЄС", в умовах повномасштабної війни за виживання держави налагодження діалогу з парламентом та відновлення його суб’єктності є критично важливим завданням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів низку індивідуальних зустрічей із лідерами парламентських фракцій, - ЗМІ

"Надто багато викликів, які можливо подолати лише спільно", - наголосив п'ятий президент України.

Порошенко додав, що сторони досягли домовленості про те, що такі зустрічі будуть регулярними, а "діалог стане постійним".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЄСПЛ взяв до розгляду справу Порошенка: адвокати подали нові скарги. ВIДЕО

Порошенко зустрівся із Зеленським

Що передувало?

  • Раніше Зеленський зустрівся з народними депутатами фракції "Слуга народу" та висловив сподівання, що активна фаза бойових дій у боротьбі з РФ завершиться до листопада 2026 року.
  • За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, під час зустрічі говорили відверто –– про війну, виклики для економіки та головне завдання держави на найближчий період.

Автор: 

Зеленський Володимир (27845) Порошенко Петро (14965) Європейська Солідарність (1100)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
у повій у Чехії сьогодні не робочий день
показати весь коментар
26.05.2026 19:40 Відповісти
+12
Це ж вперше за весь час президентства Зе?
Він відмовлявся це робити навіть після початку повномасштабного вторгнення рашистів.
Дозрів. Напевно, для нього геть вже запахло смаженим.
показати весь коментар
26.05.2026 19:42 Відповісти
+11
навряд чи ця стара карга нині є практикуючою повією, але тягнисракова сволота вона таки точно.
показати весь коментар
26.05.2026 19:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
прекрасно, встретились, поговорили, вовчик на пианинке играл, свита танцевала
показати весь коментар
26.05.2026 20:52 Відповісти
Чогось пропав колишній гонор ішака! Чмо обісралось за своє т.з. "президенство" з голови до ніг.
показати весь коментар
26.05.2026 20:58 Відповісти
ну...дай Бог!!!!
показати весь коментар
26.05.2026 21:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 