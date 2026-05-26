Порошенко та Зеленський зустрілися віч-на-віч: Домовилися про регулярний діалог для спільного подолання викликів війни

У вівторок, 26 травня, відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з лідером "Європейської Солідарності" Петром Порошенком у форматі віч-на-віч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Порошенко повідомив у своїх соцмережах.

Деталі зустрічі

"Нарешті вперше за багато років відбулася наша зустріч із президентом Володимиром Зеленським віч-на-віч. Її ініціювала "Європейська Солідарність" на погоджувальній раді й важливо, що у президента нас почули", - зазначив він.

За словами лідера "ЄС", в умовах повномасштабної війни за виживання держави налагодження діалогу з парламентом та відновлення його суб’єктності є критично важливим завданням.

"Надто багато викликів, які можливо подолати лише спільно", - наголосив п'ятий президент України.

Порошенко додав, що сторони досягли домовленості про те, що такі зустрічі будуть регулярними, а "діалог стане постійним".

