Порошенко та Зеленський зустрілися віч-на-віч: Домовилися про регулярний діалог для спільного подолання викликів війни
У вівторок, 26 травня, відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з лідером "Європейської Солідарності" Петром Порошенком у форматі віч-на-віч.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Порошенко повідомив у своїх соцмережах.
Деталі зустрічі
"Нарешті вперше за багато років відбулася наша зустріч із президентом Володимиром Зеленським віч-на-віч. Її ініціювала "Європейська Солідарність" на погоджувальній раді й важливо, що у президента нас почули", - зазначив він.
За словами лідера "ЄС", в умовах повномасштабної війни за виживання держави налагодження діалогу з парламентом та відновлення його суб’єктності є критично важливим завданням.
"Надто багато викликів, які можливо подолати лише спільно", - наголосив п'ятий президент України.
Порошенко додав, що сторони досягли домовленості про те, що такі зустрічі будуть регулярними, а "діалог стане постійним".
Що передувало?
- Раніше Зеленський зустрівся з народними депутатами фракції "Слуга народу" та висловив сподівання, що активна фаза бойових дій у боротьбі з РФ завершиться до листопада 2026 року.
- За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, під час зустрічі говорили відверто –– про війну, виклики для економіки та головне завдання держави на найближчий період.
Він відмовлявся це робити навіть після початку повномасштабного вторгнення рашистів.
Дозрів. Напевно, для нього геть вже запахло смаженим.