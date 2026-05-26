Порошенко и Зеленский встретились лицом к лицу: договорились о регулярном диалоге для совместного преодоления вызовов войны

Во вторник, 26 мая, состоялась встреча президента Владимира Зеленского с лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко в формате "лицом к лицу".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко сообщил в своих соцсетях.

Детали встречи

"Наконец-то впервые за много лет состоялась наша встреча с президентом Владимиром Зеленским один на один. Ее инициировала "Европейская Солидарность" на согласительном совете, и важно, что у президента нас услышали", - отметил он.

По словам лидера "ЕС", в условиях полномасштабной войны за выживание государства налаживание диалога с парламентом и восстановление его субъектности является критически важной задачей.

"Слишком много вызовов, которые можно преодолеть только вместе", - подчеркнул пятый президент Украины.

Порошенко добавил, что стороны достигли договоренности о том, что такие встречи будут регулярными, а "диалог станет постоянным".

