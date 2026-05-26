Порошенко и Зеленский встретились лицом к лицу: договорились о регулярном диалоге для совместного преодоления вызовов войны

Во вторник, 26 мая, состоялась встреча президента Владимира Зеленского с лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко в формате "лицом к лицу".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко сообщил в своих соцсетях.

Детали встречи

"Наконец-то впервые за много лет состоялась наша встреча с президентом Владимиром Зеленским один на один. Ее инициировала "Европейская Солидарность" на согласительном совете, и важно, что у президента нас услышали", - отметил он.

По словам лидера "ЕС", в условиях полномасштабной войны за выживание государства налаживание диалога с парламентом и восстановление его субъектности является критически важной задачей.

"Слишком много вызовов, которые можно преодолеть только вместе", - подчеркнул пятый президент Украины.

Порошенко добавил, что стороны достигли договоренности о том, что такие встречи будут регулярными, а "диалог станет постоянным".

Что предшествовало?

  • Ранее Зеленский встретился с народными депутатами фракции "Слуга народа" и выразил надежду, что активная фаза боевых действий в борьбе с РФ завершится до ноября 2026 года.
  • По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, во время встречи говорили откровенно– о войне, вызовах для экономики и главной задаче государства на ближайший период.

у повій у Чехії сьогодні не робочий день
26.05.2026 19:40 Ответить
Це ж вперше за весь час президентства Зе?
Він відмовлявся це робити навіть після початку повномасштабного вторгнення рашистів.
Дозрів. Напевно, для нього геть вже запахло смаженим.
26.05.2026 19:42 Ответить
Начальнику кварталу, треба було зразу в 2019-му взяти Пороха прем'єром, а не показувати цирк на біду всій Україні.
26.05.2026 19:39 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko/55129 Олексій Гончаренко:

Зеленський разом з Арахамією, Стефанчуком та Будановим по черзі провели зустрічі поодинці з цілим рядом депутатів, з керівниками опозиційних фракцій; і вже відомі перші подробиці.

https://youtu.be/QAYkY6ZvJLU Дивіться сьогоднішнє відео та дізнавайтеся, як пройшли ці зустрічі, чому Зеленський на них пішов і як у відповідь Рада знову відхилила закон про підвищення податків.
https://t.me/irynagerashchenko/23108 Ірина Геращенко, заступник керівника фракції Європейська Солідарність в ВР:
Перша за 7 років зустріч Зеленського з представниками опозиційних фракцій відбувалася у форматі одного запрошеного.
Європейську Солідарність представляв лідер Петро Порошенко, це була перша з 2019 року розмова, хоч, здається, владі давно варто позбутися поствиборчого синдрому і дбати про нормальну комунікацію з парламентом. Порошенко поінформував про деталі розмови. Він сказав:
"Нарешті вперше за багато років відбулася наша зустріч із президентом Володимиром Зеленським віч-на-віч. Її ініціювала «Європейська Солідарність» на погоджувальній раді і важливо, що у президента нас почули. В умовах коли Україна веде війну за виживання діалог з парламентом і відновлення його суб'єктності є важливим. Надто багато викликів, які можливо подолати лише спільно. Домовилися, що такі зустрічі будуть відбуватися регулярно, а діалог стане постійним."

Ми вітаємо початок діалогу, який має бути нормою в воюючій країні.
