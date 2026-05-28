Власти нужно определиться: либо мы финансируем армию, либо политические прихоти, - Порошенко
Лидер "Европейской солидарности" и пятый президент Петр Порошенко раскритиковал законопроект, согласно которому из бюджета Министерства обороны выделяется 40 млрд грн в Резервный фонд.
Об этом он заявил во время заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.
Что известно?
В то же время "ЕС" зарегистрировала альтернативный законопроект 15224-4, в котором предлагается увеличить денежное обеспечение военных на линии фронта и прекратить тратить средства на нецелевые расходы.
"В ночь на воскресенье была одна из самых страшных ночей в Киеве. Более пятидесяти только ракет. В восемь утра я объехал места попаданий от Лукьяновки до Подола. А уже днем мы слышали клятвы, что каждая копейка украинской казны будет использована только и исключительно для Вооруженных Сил, только и исключительно для противовоздушной обороны.
Но этот пыл куда-то исчез, как только мы увидели проект бюджета, подготовленный этим правительством. Он защищает не украинское небо, а приземленные интересы власти. Ни на какую голову невозможно натянуть изъятие из бюджета Министерства обороны сорока миллиардов, которые были направлены на закупку вооружения, и большинство депутатов поверить в это не могло. Но это им не мешает сейчас попытаться поддержать этот бюджет", - подчеркнул Порошенко.
Пятый президент отметил, что в альтернативном законопроекте предлагается не забирать 40 млрд у Минобороны, а средства Резервного фонда тратить исключительно на преодоление катастроф и последствий российских ударов.
"Третье: выполните хотя бы обещание президента, который обещал повысить до двухсот пятидесяти-четырехсот тысяч гривен денежное обеспечение Вооруженных Сил. Четвертое: мы не против повышения для СБУ и Нацгвардии, но только тем, кто на фронте. Пятое: увеличите долю НДФЛ на счета бригад.
Нужно определиться: либо мы финансируем армию, либо ваши политические прихоти. ПВО или кэшбэк? Победа или ваш пиар?" - подытожил лидер "ЕС".
А тепер увага! Рада ратифікувала Угоду з Євросоюзом про позику Україні 90 мільярдів євро з поверненням від російських репарацій і Меморандуму про взаєморозуміння з ЄС. 298 голосів "за".
І в цій угоді є дуже важлива річ: якщо влада припинить дотримуватися демократичних механізмів, верховенства права, захисту прав людини та боротись з корупцією - тоді Євросоюз зможе вимагати погасити всю суму боргу за рахунок активів України. Якщо Україна не погасить - дефолт з усіма наслідками для курсу гривні і економіки, яка і так на ладан дихає.
Друга важлива умова для вимоги негайного повернення коштів Євросоюзу - якщо буде встановлено шахрайство чи корупція безпосередньо з коштами позики - буде вимога віддати цю суму, з якою відбулись незаконні дії.
Рішення суперечок - не в українських судах, а у Суді Справедливості ЄС. А якщо в українських судах, то лише якщо це рішення визнає юстиція ЄС. Для України немає імунітету від судового переслідування та арешту активів і зобов'язанна визнати юрисдикцію ЄС (або Люксембургу, якщо немає регулювання ЄС).
Тепер простіше: якщо влада буде красти, гроші заберуть назад з усіма наслідками для країни і громадян. Якщо буде будувати авторитарну державу - те саме. Абсолютизм - не за кошти Євросоюзу. І відповідальність буде саме на владі. Це важливі запобіжники для тих, хто слів не розуміє.
Вперше під час повномасштабної війни влада забрала гроші з оборони та перекинула їх на резервний фонд, з якого Уряд бере гроші на є-бачки, кешбеки та вовини тисячі. Мова про вилучення 40 мільярдів гривень з оборони (це про закупівлю зброї). До речі, Мінобороні, яке очолює Михайло Федоров (зеленський діджиталізатор), це підтримало.
Верховна Рада дала за це 240 голосів. Саме стільки було за зміни до бюджету України де і було зашито це перекидання.
П - пріоритети.