Власти нужно определиться: либо мы финансируем армию, либо политические прихоти, - Порошенко

Лидер "Европейской солидарности" и пятый президент Петр Порошенко раскритиковал законопроект, согласно которому из бюджета Министерства обороны выделяется 40 млрд грн в Резервный фонд.

Об этом он заявил во время заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

Что известно?

В то же время "ЕС" зарегистрировала альтернативный законопроект 15224-4, в котором предлагается увеличить денежное обеспечение военных на линии фронта и прекратить тратить средства на нецелевые расходы.

"В ночь на воскресенье была одна из самых страшных ночей в Киеве. Более пятидесяти только ракет. В восемь утра я объехал места попаданий от Лукьяновки до Подола. А уже днем мы слышали клятвы, что каждая копейка украинской казны будет использована только и исключительно для Вооруженных Сил, только и исключительно для противовоздушной обороны.

Но этот пыл куда-то исчез, как только мы увидели проект бюджета, подготовленный этим правительством. Он защищает не украинское небо, а приземленные интересы власти. Ни на какую голову невозможно натянуть изъятие из бюджета Министерства обороны сорока миллиардов, которые были направлены на закупку вооружения, и большинство депутатов поверить в это не могло. Но это им не мешает сейчас попытаться поддержать этот бюджет", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент отметил, что в альтернативном законопроекте предлагается не забирать 40 млрд у Минобороны, а средства Резервного фонда тратить исключительно на преодоление катастроф и последствий российских ударов.

"Третье: выполните хотя бы обещание президента, который обещал повысить до двухсот пятидесяти-четырехсот тысяч гривен денежное обеспечение Вооруженных Сил. Четвертое: мы не против повышения для СБУ и Нацгвардии, но только тем, кто на фронте. Пятое: увеличите долю НДФЛ на счета бригад.

Нужно определиться: либо мы финансируем армию, либо ваши политические прихоти. ПВО или кэшбэк? Победа или ваш пиар?" - подытожил лидер "ЕС".

