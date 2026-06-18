Рада розблокувала зміни до бюджету - військовим спрямують 174 млрд грн на зарплати
Верховна Рада розблокувала підписання закону про зміни до державного бюджету, які передбачають додаткове фінансування сектору безпеки й оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Еспресо.
Парламент розглянув сім проєктів постанов, поданих щодо законопроєкту №15224 про зміни до держбюджету. Жодна з них не набрала необхідної кількості голосів.
Найбільшу підтримку отримала одна з постанов – за неї проголосували 24 народні депутати. Після відхилення всіх постанов закон може бути підписаний та набути чинності.
Законопроєкт Верховна Рада ухвалила 10 червня. Він передбачає збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн, зокрема за рахунок фінансової допомоги Європейського Союзу.
Із цієї суми 174,3 млрд грн спрямують на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, а ще 1,37 трлн грн – на закупівлю та розвиток озброєння і військової техніки.
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